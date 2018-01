Ferraz desautoriza a Franco: «Nos presentamos con nuestras siglas» Ni los socialistas, ni Podemos ni Ahora Madrid apoyan una lista unitaria en 2019

Desautorización rotunda de la dirección federal del PSOE a su líder regional en Madrid, José Manuel Franco. «Nos vamos a presentar con nuestras siglas», zanjaba la número cuatro del PSOE, Carmen Calvo. Franco avanzaba ayer en conversación con el diario El País su propuesta de que los socialistas madrileños busquen una lista unitaria mediante una plataforma que una a toda la izquierda para la contienda del Ayuntamiento de Madrid: «Si se dan las condiciones de constituir una plataforma de izquierdas, el PSOE-M, siempre que no se diluya su identidad, lo vería con buenos ojos», dice Franco. Una candidatura que podría no llevar el nombre del PSOE y a la que se incorporarían figuras de Podemos e IU sin necesidad de renunciar a su militancia previa. Planteamientos que no comparte la dirección federal.

La desautorización es clara, aunque se ha evitado una reprimenda pública: «Lo que quiere decir es que queremos a la izquierda con toda la unión posible», intentó justificar Calvo. Pero eso solo pasa por «contar con personas solventes» del ámbito de la izquierda pero «nunca abandonando las siglas del partido». La posibilidad de una plataforma con Podemos es lo que más desagrada en Ferraz.

El PSOE evidencia sus problemas para encontrar un candidato que rivalice con Carmena

Desautorización clara pero tono conciliador en público. En privado, la sorpresa por las palabras de Franco, que arrasó en unas primarias con la bendición de Ferraz, era mayúscula. Altos mandos de Ferraz califican su plan de «inoportuno en todos los sentidos», y respecto a la posibilidad de una lista que no sea con el nombre del PSOE se es muy tajante: «De ninguna manera».

La polémica pone de manifiesto las dificultades que está teniendo el partido para buscar un candidato ante el convencimiento cada vez más claro de que volverán a tener como rival a Manuela Carmena. Y ante el auge de Cs, que preocupa mucho en Madrid. Tras deslizar los nobres de Cristina Narbona y Margarita Robles -ambas lo rechazaron públicamente-, el nombre que más suena es el de la exministra Beatriz Corredor.

Rechazo

Ni en Podemos ni en Ahora Madrid cayó bien la idea. La presidenta del grupo de Podemos en la Asamblea, Mónica García, no es partidaria de la «lista unitaria». El concejal Pablo Carmona, de Ganemos, lo cree una «cortina de humo» ante «la falta de un candidato y un liderazgo claros en el PSOE». La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Puri Causapié, manifestó: «El PSOE es el PSOE» y debe presentarse bajo sus siglas. Quien se tomó con humor el asunto fue el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida. «En Madrid ya está gobernando la izquierda única: Ahora Madrid con los votos incondicionales y gratuitos del PSOE».