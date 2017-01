Una feminista irrumpe en la presentación de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid

Una militante del grupo feminista Femen ha irrumpido este martes en la presentación de la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ante la atónita mirada de los presentes, la joven se ha desnudado el torso y ha comenzado a gritar «Grab patriarchy by the balls» («Agarrad al patriarcado por las pelotas», en inglés).

FEMEN acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid! GRAB PATRIARCHY BY THE BALLS pic.twitter.com/ZMW2AiGHVt

La inauguración de la estatua se hacía coincidiendo con el arranque del mandato del empresario estadounidense. También está pendiente la incorporación de su mujer, Melania Trump. En la parte de historia del museo, ya se encuentran otras esculturas como la del hasta ahora presidente norteamericano Barack Obama, la de Winston Churchill o la de Napoleón.

Una feminista irrumpe en la inauguración de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid al grito de "Grab them by the balls" pic.twitter.com/ra77Rujf6T