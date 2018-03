Madrid Arena Familiares de las víctimas del Madrid Arena: «Ya era hora de que se hiciera justicia. Es de traca» «Cuatro años por cinco muertes no es un castigo. No fue un accidente y las penas deben ser proporcionales al daño», dice el padre de Katia Esteban

M. J. Álvarez

@mariajo_abc Seguir 03/03/2018 01:00h Actualizado: 03/03/2018 01:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Cristina sigue en su tumba. Han pasado cinco años y cuatro meses de su muerte. Ya era hora de que se hiciera un poco de justicia. Es de traca». Eso dice la madre de una de las víctimas del Madrid Arena, Isabel de la Fuente. Su indignación «porque te matan a tu hija por la dejadez de unos, la avaricia de otros y la negligencia de las administraciones en una fiesta en la que falló absolutamente todo», la ha hecho ganar ahora una pequeña batalla. Su recurso ha sido el que ha provocado la condena de Simón Viñals, el encargado de atender a su hija, el que la dio por muerta.

«No sé si Cristina (Arce) hubiera sobrevivido; pero sí sé que Viñals actuó de forma negligente. Yo solo quería que le condenaran, que tuviera responsabilidad penal. Que pagara. Su absolución significaba que cualquier médico pudiera sentarse y dejar de atender a alguien. Era de locos», explica De la Fuente. Se siente satisfecha porque la sentencia del Supremo crea jurisprudencia. Esta madre coraje, que provocó que la Ley de Espectáculos endureciera su régimen sancionador, solo tiene un deseo: «Que Miguel Ángel Flores vaya preparando la maleta para entrar en prisión. Espero que no tarde un año».

En cuanto a su condena, cuatro años por cinco muertes, la considera escasa. «La ley es muy garantista, debe cambiar y las víctimas tenemos que tener los mismos derechos que los acusados». Su hija habría cumplido el próximo 13 de marzo 24 años.

Katia Esteban los hubiera hecho el 4 de octubre. Su padre, Ángel, está desolado. «El fallo ha sido un mazazo. Recurrimos la actuación de los dos doctores, pero como a mi hija la atendió el auxiliar de la ambulancia, hemos perdido y encima tenemos que pagar las costas. El dinero es lo de menos. Lo que me indigna es la actuación de la Fiscalía que no acusó a los médicos. No lo entiendo», subraya Esteban.

«Aquí nos defendemos con penas y no con la Justicia que es para los ricos y, además, tienen padrinos», dice Ángel Esteban

«El que vayan o no a prisión me es indiferente. Cuatro años por cinco vidas no es un castigo adecuado. Esto no es un accidente... Que alguien vaya a un edificio municipal y acabe muriendo. ¡No hay derecho!», recalca Esteban. «No sé lo que esperaba. Ha pasado tanto tiempo... Condenas más altas y más responsables. Aquí nos defendemos con las penas y no con la Justicia y las penas tienen que ser proporcionales al daño. Y no lo son; así van las cosas. La Justicia es para los ricos, que además tienen padrinos, y es cara para los pobres. Por eso debería de haber una acusación popular que defendiera de verdad a las víctimas», concluye.