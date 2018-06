Una expedición para buscar ovnis en Guadarrama acaba en pelea política Monedero arremete contra una edil de IU por promover unas jornadas de ufología

Marta R. Domingo

@MartaRDomingo Seguir MADRID Actualizado: 13/06/2018 00:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El embalse de la Jarosa, en Guadarrama, congregará el próximo sábado a más de un centenar de personas aficionadas a la ufología, los fenómenos asociados a los ovnis. Este evento, que se repite desde hace más de cuatro años, ha sido promovido por distintas asociaciones de las que forma parte la concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, Leonor Villalzala, y que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento, gobernado por la Agrupación Popular por Guadarrama. La propuesta de la edil, que hace «a título personal» y por «afición», se ha convertido en el blanco de las críticas del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y de la propia Izquierda Unida.

«Un ayuntamiento, el de Guadarrama, financiando el avistamiento de ovnis. Acojonante. Detrás vendrán los templarios o la momia. ¿A quién le extraña que le sigan los nazis o los cazabrujas?», publicó Juan Carlos Monedero en Twitter, con intención de mofarse de la iniciativa. «Para evitar confusiones y antes de que se nos vuelva a atribuir la organización de locuras como estas del Ayuntamiento de Guadarrama, queremos recordar que nadie de IU ni IU Madrid participa en ellas o las apoya», dijo IU Guadarrama a continuación.

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Guadarrama desmienten las acusaciones de IU y afirman a ABC que las jornadas no suponen ningún un coste para las arcas municipales, ya que el Consistorio se limita «a dar difusión» del evento, para que la gente conozca la iniciativa que promueven asociaciones de aficionados.

«¿Frikis nosotros? ¿Los frikis son ellos (sobre los dirigentes de Podemos), que se compran chalés por 600.000 euros»

«¿Frikis nosotros? Los frikis son ellos (sobre los dirigentes de Podemos), que se compran chalés por 600.000 euros», se defiende en conversación con ABC la edil Villazala, que considera que los ataques vienen desde hace un año, cuando ella, única concejal de IU en la localidad, se posicionó en contra de que la formación se aliase con Podemos en las elecciones generales.

Villazala, que es concejal desde hace once años y trabaja en la Unidad de Ciudados Paliativos del Hospital de Guadarrama desde hace veinte, defiende que no sólo el Ayuntamiento no se «gasta ni un duro» en organizar la expedición, sino que sirve para atraer visitantes al pueblo. «Nos juntamos aficionados y científicos de todas partes de España: viene gente de Valladolid, Albacete, Valencia, Galicia, ..., y hablamos de todo lo que se ha investigado o encontrado durante el año», explica la edil, que explica que en esta zona se situó el frente en la Guerra Civil y todavía quedan hospitales abandonados que suponen un polo de atracción para los aficionados a la ufología. Además, subraya, que en «Cuarto Milenio», el programa que dirige Iker Jiménez, se realizó un reportaje sobre este lugar porque en la década de los años 80 del siglo pasado se vio «una luz extraña».

La cita comenzará a las 21.30 horas y se suele alargar hasta casi el amanecer. Muchos de los asistentes acuden con telescopios y aparatos de sonido para poder sentir frecuencias y posibles psicofonías. «Yo no he podido ver ningún ovni, pero los compañeros que llevan aparataje de sonido el año pasado percibieron frecuencias insólitas», cuenta Villazala, que insiste en que la gente tiene libertad de «creer o no creer en ello», pero que, en cualquier caso, lo convocan «desde el respeto».