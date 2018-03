Comisión de corrupción Madrid Aguirre, defraudada con González: «Como Lenin, creo que la confianza está bien y el control mejor» «Saber que su hermano reconoció ante el juez haber recibido dinero fue determinante», explica

Sara Medialdea

Aguirre ha reconocido que se ha sentido defraudada con Ignacio González cuando su hermano declaró haber recibido dinero; «eso fue determinante», ha dicho, para luego señalar que le consideraba «un funcionario ejemplar». Y, parafraseando a Lenin, dijo estar de acuerdo en su frase: «La confianza está bien, pero el control está mejor». La expresidenta regional, que esta mañana ha comparecido por segunda vez ante la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid, ha afirmado que ella tuvo la idea de poner el campo de prácticas de golf sobre el Tercer Depósito del Canal, y la llevó adelante porque le parecía buena para los vecinos pese a que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, no le daba la licencia. Pero está convencida de que «Ruiz-Gallardón no lo hizo para fastidiarme».

Aguirre ha explicado que la idea de poner un campo de prácticas de golf sobre el Tercer Depósito «fue mía; lo había visto en Tokio y luego lo vi en algunas películas». Preguntó por la posibilidad técnica de hacerlo «cuando el presidente era Joaquín Leguina» y le dijeron que era muy caro, y volvió a intentarlo siendo presidenta ella misma, y ahí sí salió adelante el proyecto, ha matizado al diputado de Cs César Zafra.

Pero aunque la idea «fue mía», como ha insistido, no se considera responsable de que empresas vinculadas a la familia del expresidente Ignacio González hubieran podido beneficiarse después de la construcción y gestión de este campo de prácticas. En todo caso, ha asumido, «mi responsabilidad política la he asumido dimitiendo de todos mis cargos», algo que no ha ocurrido «en los últimos 40 años, sólo en el caso del exministro de Interior socialista Antonio Asunción».

«Si con eso se han lucrado, que es algo que lo dirá el juez, pero por si acaso y por yo no haber vigilado es por lo que he dimitido»

En todo caso, la expresidenta se ha desvinculado del grueso de la operación: una vez que dio la idea y la puso en marcha, «no supe nada del coste de la obra ni de nada de eso». Así ha respondido a la diputada de Podemos María Espinosa, con la que se ha enfrentado cuando le ha recordado que se había «saltado la legalidad» porque la justicia había ordenado demoler el campo. «Yo no me salté la legalidad; y la justicia no ha pedido demolerlo, sino restituirlo a su estado original».

A la diputada socialista Encarnación Moya le justificó que se optara por la vía de declararlo «de interés general» -luego anulada judicialmente- porque «nos parecía que era de interés general que se abriera cuanto antes al público». Y ha añadido: «Si con eso se han lucrado, que es algo que dirá el juez, pero por si acaso, por yo no haber vigilado, es por lo que he dimitido».