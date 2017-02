Un espectáculo «histórico» para celebrar los cuatro siglos de la Plaza Mayor

La laguna primigenia a las afueras de la Villa, el mercado del arrabal, la beatificación de San Isidro, los autos de fe de la Santa Inquisición, los incendios que la arrasaron, las corridas de toros del Madrid goyesco... Los cuatrocientos años de la Plaza Mayor resucitan en el vídeo «mapping» en 360 grados que inauguró ayer la programación de la efeméride. La proyección, gratuita y a la que asistieron cientos de personas, se repetirá hoy y mañana.

Como informó ABC, este espectacular vídeo abre el calendario de festejos y actividades del IV Centenario de la emblemática plaza, que se desarrollará durante todo el año, aunque la intención es que se prolongue más allá de su aniversario. El «mapping», que se reproducirá durante todo el fin de semana, a partir de las 20.30 horas durante casi veinte minutos, relata los momentos más importantes de su historia, con la sensación de que el espectador viaja en el tiempo. La pantalla de esta película histórica serán los 5.750 metros cuadrados que abarcan las cuatro fachadas del espacio.

La sensación de que los episodios cobran vida es real desde la cuenta atrás que abre la narración. Diseñado por Óscar Testón, director de Otu Cinema, emplea hasta 24 proyectores con dos intensidades que emiten una potencia luminosa cercana al millón de lumens – el término científico del flujo de luz emitido por el ángulo de la fuente–. La estructura central de la plaza, que cubre la estatua ecuestre de Felipe III, cuenta con otros cuarenta focos sincronizados con el vídeo para conjugar luz, proyección y sonido. Este último elemento, explica Testón, «es el factor más importante». «El sonido es lo que indica al espectador por dónde se desarrolla la película», asegura el creador de la película.

La primera secuencia, advertida por el sonido, narra el cambio de la laguna al mercado. Arranca en la fachada este y acaba en la oeste, de modo que el relato sigue una estructura lineal y perfectamente visible para todos los espectadores, sea cual sea su ubicación. La música, obra del compositor Rubén Kielmannsegge, también juega un papel fundamental. En total, según cifras de la organización, cuenta con 180.000 watios de vídeo, 50.000 de sonido y 18.800 de iluminación.

Reproducción inédita

La «mapping» en 360 grados destaca como una proyección nunca vista no solo en Madrid, sino en toda España. La presentación de la Navidad, con la reproducción de un vídeo similar en la fachada de la Casa de la Panadería, fue un ensayo para este gran estreno del IV Centenario. No obstante, la película sobre la Plaza Mayor supera con creces el precedente. «Desde el principio queríamos que fuese en 360 grados, es una gran oportunidad y nos hemos volcado», indica Testón. El creador de la película sostiene que la estructura de la plaza favorece el seguimiento y la proyección del vídeo: «En otras ciudades se han hecho cosas similares pero las paredes del mapping tenían aberturas, con la Plaza Mayor esto no pasa y la reproducción es mucho mejor; es perfecto».

Los cuatro siglos de la plaza eran vistos en muchos casos a través de las cámaras de los madrileños y turistas que abarrotaban el espacio. Todos querían llevarse un pedacito sobre la historia de uno de los grandes símbolos de la capital, a veces desconocida.

Los doce actos que conforman la proyección alcanzan su momento más espectacular con los incendios que arrasaron la construcción en 1631, 1672 y 1790, respectivamente, sintetizados en unos minutos en las fachadas de las casas de la Carnicería y la Panadería. «¡Qué bonito!; es espectacular», murmuraban los espectadores según avanzaba la reproducción. La Movida y el Madrid actual cierran un espectáculo histórico en todos los sentidos.