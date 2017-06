El «error» de Sánchez Mato y Celia Mayer que les apartó de Madrid Destino

«Las tres personas [los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la ex consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela] que tomaron esa decisión [denunciar el contrato del open de tenis ante la Fiscalía Anticorrupción] han asumido que no lo hicieron bien y que fue un error. Las consecuencias por no haber tenido la procedencia oportuna es que ya no están en el consejo de Madrid Destino». Con estas palabras se expresaba el pasado 22 de mayo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para explicar ante la oposición en la comisión de Cultura y Deportes como es posible que pusieran la denuncia sin conocimiento de la empresa.

«Me ha parecido incorrecto que yo no lo supiera, pero una vez que he tenido conocimiento no me parece tan grave. Lo que me parece grave es esa identificación entre política y corrupción», ha tratado de justificar la regidora ante las críticas en bloque de la oposición. La alcaldesa aseguraba que, según su experiencia como jueza, «no hay base para que se haya producido delito», no obstante, indicaba que se quedaría «más tranquila» si el contrato «lo ve la Fiscalía» aunque le «hubiera gustado saberlo».

Por su parte, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en la comisión del ramo celebrada horas después asumía las palabras de la alcaldesa y admitía que fue un «error» los «cauces de comunicación» sobre el traslado a la Fiscalía de la auditoría de Mutua Madrid Open porque «no han funcionado de la manera adecuada».

Pese a que Mato ha insistía en que el procedimiento emprendido había sido «escrupulosamente legal», casi un mes después, el juzgado de instrucción número 21 de Madrid ha citado a declarar como imputados a los tres integrantes de Ahora Madrid por tres presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. Según ha adelantado ABC, tendrán que declarar el próximo 18 de septiembre a las 10:30 horas en calidad de investigados.