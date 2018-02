Enfado e indignación por los asientos fantasma del Calderón: «Si lo llego a saber, los habría arrancado» El Atlético prometió entregar las butacas en diciembre, pero lo cierto es que más de un mes después, nada se sabe acerca de las mismas

A. S. M.

A bombo y platillo, el Atlético de Madrid anunció allá por el mes de mayo —en la semana previa al último partido oficial del equipo en el Vicente Calderón— que los socios abonados tenían la posibilidad de solicitar su asiento y evitar así las escenas de saqueo registradas en el anterior encuentro contra el Real Madrid. Un regalo con el que ambas partes ganaban: el club, tranquilidad y tiempo; y la afición, el mejor recuerdo de la que fue su casa hasta la temporada pasada.

Con estos mimbres, el Atlético abrió un plazo entre el 22 de mayo y el 30 de junio del año pasado para que los abonados hicieran la petición a través de su página web. Además, aprovechando la entrega de las butacas, ofrecía la posibilidad de disfrutar de unas jornadas para visitar el estadio y recoger su asiento unos días antes de que termine el año 2017, cuando el Vicente Calderón cerrase definitivamente sus puertas.

Tras el partido de Liga contra el Athletic Club del 21 de mayo, el Vicente Calderón fue el escenario de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Alavés el día 27; el partido conmemorativo 'Final de Leyenda' con exjugadores y futbolistas rojiblancos actuales el 28; así como varios conciertos del grupo Guns N' Roses y Alejandro Sanz, entre otros espectáculos.

Según aseguró el club, el resto de banquetas que no fueran recogidas se pondrían a la venta para todos los seguidores. Pero lo cierto es que desde aquella promesa, nada se sabe de los preciados asientos. «¡Si lo llego a saber, lo hubiera arrancado!», exclama un joven aficionado, que no entiende la falta de información por parte del club. «Llamé para pedir una explicación y me dijeron que por ahora no sabían nada», subraya.

Desde el club tampoco han informado a través de sus canales habituales sobre los motivos de la démora.