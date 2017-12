El edil Zapata alabó el documental que defendía la inocencia de Rodrigo Lanza El concejal de Ahora Madrid presentó la proyección en Matadero y escribió un artículo apoyando su contenido

S. L.

El edil del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata alabó el polémico documental Ciutat Morta, la producción que defiende la inocencia de Rodrigo Lanza en el caso en el que dejó tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona durante una intervención en una casa okupa. El concejal presidente de los distritos de Villaverde y Fuencarral-El Pardo fue el presentador de la proyección en Matadero sobre el acusado de asesinar a un hombre en Zaragoza por el simple hecho de llevar unos tirantes con la bandera de España.

Zapata no solo fue el maestro de ceremonias, sino que escribió un artículo en un medio digital (eldiario.es) para alabar a Lanza y defender que su condena por ese suceso fue un montaje policial. Además, el edil también acusa de prevaricación al juez que dictó la sentencia y a los medios de comunicación de manipulación. El documental fue emitido en 2014, meses antes de que fuera investido concejal por Ahora Madrid en el Consistorio.

En la película, aparece Lanza lanzando unas consignas incendiarias contra el Estado de Derecho. «No sé si hay justicia y cada vez sé menos lo que es la justicia... Lo que tengo claro es que la justicia no está en los juzgados, no es lo que decide un juez, todo eso son pantomimas», dice; y añade, acaso como premonición del crimen del que se la acusa y por el que está en prisión: «Más que justicia yo busco venganza (...). Con cierta gente e instituciones sí que busco venganza; yo me voy a vengar de todo esto».

«Como dice Lanza...»

Y son estas frases lapidarias las que Zapata utiliza en su escrito para alabar su conducta y el contenido del documental Ciutat Morta. «Pero como dice Rodrigo Lanza... no queremos ya justicia. Ahora queremos venganza. Pero una venganza mayor, una venganza más definitiva. No la venganza de las personas, la que se hace miserable cuenta matemática de la vida por la vida. No, la venganza contra los conceptos. La venganza contra la ciudad de las mentiras y quienes en ella mandan», sostiene el edil de Ahora Madrid.

Guillermo Zapata protagonizó la primera crisis en el Gobierno de Manuela Carmena, cuando tuvo que dimitir de su cargo al frente de Cultura por sus tuits de mofa sobre las víctimas del Holocausto, de víctimas de ETA como Irene Villa o de las niñas de Alcácer.