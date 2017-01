Por qué un edil del PP ha votado junto a Carmena para censurar a Trump

El Pleno de Cibeles vivió este martes una situación algo atípica. Un concejal del PP se alineó junto a Ahora Madrid y el PSOE para censurar la política de Donald Trump tras su llegada a la Casa Blanca. Cuando la cámara municipal votaba para solidarizarse con México por el polémico muro que levantará el presidente de Estados Unidos, el edil José Luis Moreno alzó la mano en contra de la posición generalizada de su grupo. La explicación no es otra que una cuestión familiar y de apego al pueblo norteamericano.

«He ejercido la libertad de voto para apoyar esta iniciativa porque estoy a favor del pueblo americano, de la libertad, de la inmigración y de que este tipo de medidas no se haga en países democráticos», ha explicado Moreno al término del Pleno. «Conozco al pueblo americano, tengo a mi hija en estos momentos allí estudiando. He vivido allí, he viajado mil veces, he hecho negocios con ellos y soy un enamorado del pueblo americano. Esta medida es equivocada», ha aseverado el edil popular.

La iniciativa, que fue apoyada por el PSOE y contó con la abstención del PP y Ciudadanos, censura que Trump «aliente peligrosamente los fantasmas del racismo, la xenofobia y el desprecio por los valores de la igualdad y la libertad». Ahora Madrid, que define el muro como una «enorme barrera física y social entre dos pueblos vecinos», alabó en su cuenta de Twitter la postura de Moreno: «Los DD.HH están por encima de los partidos. Gracias».

Los DDHH están por encima de los partidos. Gracias @morenocasas (PP) por votar a favor de la solidaridad y en contra del racismo de Trump. pic.twitter.com/1LrWnzVBtH — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) 31 de enero de 2017

Fuentes del grupo municipal popular han asegurado que la decisión de José Luis Moreno se enmarca dentro de la libertad de voto en esta moción, que no conllevará ningún tipo de sanción.