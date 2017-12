Una edil de Podemos en Alcalá ataca duramente a Espinar: «El cese ha llegado en un Word sin firmar» El grupo popular sostiene que la concejal Olga García estaba al tanto de que las ayudas se concedían a dedo

S. L.

MADRID 11/12/2017 13:37h Actualizado: 11/12/2017 13:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Horas antes de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares acoja este lunes la declaración en calidad de investigados de los cuatro concejales de Somos Alcalá acusados de un delito de prevaricación administrativa por supuestamente manipular un concurso público para otorgar subvenciones a asociaciones de personas vinculadas a estos ediles -se trata del concejal de Acción Social, Jesús Abad; el concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido; la concejala de Transparencia e Innovación Social, Brianda Yañez y la concejala de Participación Ciudadana, Laura Martín-, la primera teniente de alcalde de Alcalá de Henares, Olga García, ha arremetido en una carta publicada en La Luna de Alcalá contra el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar.

La también integrante de Somos Alcalá, impulsado por la formación morada, relata en su misiva la disconformidad con la decisión tomada por la dirección regional. «Escribo estas líneas en el mismo estado de perplejidad en el que he permanecido desde que me fuera comunicado mi cese de Podemos Alcalá, por parte de Ramón Espinar. Soy Olga García, Primera Teniente de Alcalde de Alcalá de Henares, y sin estar inmersa en la denuncia del PP contra cuatro ediles de Somos Alcalá, ni haber formado parte de la comisión evaluadora de las subvenciones de las renuncias salariales, denunciadas por los artífices de la Púnica y de la Gurtel, he sido cesada sin ton ni son», subraya.

García añade que «desde Podemos Comunidad de Madrid se decide el cese temporal de la militancia de cuatro concejales por el caso de las subvenciones. Ni presunción de inocencia, ni respeto por el gran trabajo que se está haciendo en Alcalá. La decisión llega en un archivo de Word, sin firmas de quienes la han tomado, sin un acta de su reunión, sin ninguna garantía de que sea consecuencia del cumplimiento estricto de nuestras normas internas». Además, lanza una pregunta a la dirección acerca de su situación personal: ¿Por qué he sido cesada si no estoy en las comisiones que adjudicaron las subvenciones, ni denunciada por el Partido Popular, ni formó parte de ese proceso judicial?

En un futuro puede que se les una, precisamente, la propia García, ya que el PP va a ampliar su denuncia donde reclamará que ésta también declare como investigada, según adelantó este diario.

Las supuestas irregularidades, destapadas por ABC hace un año, remiten a los vínculos entre estos ediles, miembros de la mesa evaluadora para las concesiones, y los beneficiarios. Es el caso de la Asociación Simbiosis, cuyo miembro Ignacio Gómez Guerrero concurrió en el número 11 de la lista de Somos para las elecciones de mayo de 2015; así como María Rodríguez Mazzei, que lo hizo en el puesto 24. Kyopol, otro de los entes implicados, tiene como representante a Pedro Prieto Martín, que participó en las primarias y es miembro de Somos Alcalá. Esta asociación, además, registró y pagó en 2014 los dominios web de Podemos Alcalá y de su marca municipal. Ambos colectivos recibieron 9.250 y 3.500 euros del Consistorio, respectivamente.