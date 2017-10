Una edil de Ciudadanos dice que Rommy Arce vino de Perú «a cargarse España» Las palabras de la concejal desataron un aluvión de críticas del equipo de Ahora Madrid y acabó pidiendo perdón por Twitter

S. L.

@abc_madrid Madrid 21/10/2017 00:46h Actualizado: 21/10/2017 00:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra hizo ayer unas declaraciones en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana que acabaron con la petición de dimisión de la edil por parte de Ahora Madrid. En referencia a la cesión de espacios de la concejal-presidente de los distritos de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, para causas como la defensa del referéndum ilegal en Cataluña y los actos en contra del Día de la Hispanidad, dijo que parecía que vino de su país, Perú, para «cargarse España». «Cuando juraba la Constitución, estaba prometiendo cargarse España», y preguntó «por qué estas agresiones a España».

Ahora Madrid tachó las declaraciones como racistas e hizo campaña en Twitter para pedir su dimisión. Saavedra pidió perdón en Twitter:

Siento que se me haya malinterpretado. Como aclaré en la Comisión, sólo me refería a la cesión de un espacio ilegal 👇🏻 pic.twitter.com/tE7APXu19G — Silvia Saavedra (@SilviaSI_) 20 de octubre de 2017

Ahora Madrid dijo que era «una irresponsabilidad que una representante política alimente la xenofobia así». En ambos casos, adjuntaba el vídeo de la intervención de Saavedra en Twitter.

El tercer teniente de alcalde y presidente de la Comisión, Mauricio Valiente, le pidió que retirara este juicio de intenciones y alusión personal, cosa a la que Saavedra accedió, pero insistió en que a Arce «parece que no le gusta España» y en que el acto contra la Hispanidad no tenía utilidad pública y «no se deben celebrar estos actos teniendo en cuenta lo que está pasando en España», con el desafío soberanista en Cataluña.

Finalmente, aclaró que ella criticaba a Arce «no por su nacionalidad» sino por sus proclamas contra el supuesto colonialismo español, sin el que por ejemplo el militar anticolonial Simón Bolívar, criollo, no habría nacido.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, fue el primer concejal de gobierno que mencionó el citado hashtag junto al comentario «Estamos hart@s de generadoras de odio y de xenófobas como Silvia Saavedra». Sin llegar a pedirlo, la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, escribió «Qué vergüenza de comentario racista de una concejala de Ciudadanos. Inadmisible. Esperamos disculpas», y Valiente, denunció como «gran bajeza moral el ataque a mi compañera Rommy Arce por parte de Silvia Saavedra».

Al término de la Comisión, Saavedra aseguró a los medios que sus palabras no se habían entendido y protestó que esos comentarios en Twitter «son peligrosos», por «llamarme fascista y xenófobo por un comentario que he retirado y he dicho en sentido figurado». Finalmente pidió a Ahora Madrid «que se dediquen a gestionar», porque «lo que están haciendo es alentar a las personas para que sean violentas».