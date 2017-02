El Edificio España recuperará su nivel 3 de protección y comenzará las obras «en breve»

El Ayuntamiento de Madrid iniciará la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que para recuperar el nivel 3 de protección parcial del Edificio España, que fue rebajado en 2015. De esta manera, si la Comunidad da el visto bueno definitivamente, pasará de nivel 2 estructural. Además, según el Consistorio, las obras de rehabilitación planteadas por el dueño del inmueble, Trinitario Casanova, comenzarán en un plazo «muy breve».

A cambio, Ecologistas en Acción retirará el recurso que hizo a los tribunales del contencioso-administrativo que bloquea la inversión del grupo Baraka. Este pacto ha sido suscrito por los tres afectados. Según el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, de se ha hecho esta propuesta para «recuperar la catalogación original al ser la más lógica dentro del paisaje urbano».

Por su parte, el inversor murciano que adquirió el edificio, Grupo Baraka, se compromete a respetar la estructura del edificio, así como a conservar el aspecto original de los espacios interiores más valiosos, esto es, la galería comercial y los vestíbulos. También renuncia a incrementar el número de plazas de aparcamiento o construir una planta sótano más.

El «cambio de criterio» de la Comisión de Protección de Patrimonio en cuestión de dos años ha levantado las suspicacias del portavoz del grupo municipal Ciudadanos en la comisión del ramo, Bosco Labrado, que ha mostrado su preocupación. «Parece que las decisiones las toma en función del Gobierno de turno».

«¿Cómo es posible que una misma comisión firme un informe en sentido contrario al de hace dos años? ¿Antes estaba politizada y ahora no? Pero si tiene los mismos miembros», ha lanzado el edil. Esto se traduce en una posible desconfianza hacia las instituciones. Es por eso que ha anunciado que Ciudadanos deja la Comisión «hasta que no se depuren responsabilidades, hasta que no se garantice su imparcialidad».