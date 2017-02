Los distritos de Madrid apuestan por un Carnaval típico: máscaras y pasacalles

No queda nada, apenas dos semanas, y el Ayuntamiento aún no ha desvelado cómo será el Carnaval de Madrid de este año. Las fiestas comenzarán el día 24 de febrero y aún está en el aire conocer el nombre del distrito que sucederá a Tetuán a la hora de concentrar los principales actos festivos. De momento, y hasta que Carmena anuncie qué distrito se llevará el Carnaval, hay algunos que ya han desvelado parte de los programas de eventos que han diseñado y que, en un primer momento, apuntan hacia unas fiestas clásicas, fundamentadas en bailes, máscaras, disfraces, música y pasacalles.

Dos de los distritos más activos cuando llegan estas fechas son Villa y Puente de Vallecas que, año tras año, siempre organizan sus desfiles particulares, así como sus respectivos entierros de la sardina. El día 24 abrirán boca en ambos distritos con sus habituales desfiles, en los que participarán asociaciones y colegios, que compartirán espacio con la música de las charangas, el ritmo de las batucadas y la fantasía de las compañías de teatro de calle que les acompañarán.

El único evento que el Ayuntamiento ha dado a conocer por el momento de su programa de Carnaval es el baile de máscaras con el que conmemorará, el día 25, el cuarto centenario de la Plaza Mayor. Pero este no será el único, sino que los vecinos del barrio del Aeropuerto (en Barajas) también tendrán el suyo, ese mismo día, a partir de las 22 horas. También de máscaras irá la cosa en el Círculo de Bellas Artes donde, con la noche como marco temporal, celebrarán su mascarada, que se encargará de animar, entre otros, el popular artista Carlos Jean.

La música no será, eso sí, patrimonio exclusivo de los bailes de máscaras o disfraces. Y si no, que lo pregunten en el distrito de Chamartín, donde habrá una banda sonora muy particular: el jazz de la Dixie Cream Jazz Band. Unos días antes, para los más clásicos, la coral Fernando de los Ríos cantará en Latina, mientras que el coro de niños de la Capilla Real de Madrid hará lo propio en el distrito de Retiro, bajo el paragüas del ciclo «un carnaval veneciano para niños».

En cuanto al teatro, los distritos se han decantado por ofrecer espectáculos de magia (San Blas-Canillejas) o con payasos (Latina). También habrá talleres de maquillaje y un taller de zarzuela para homenajear la figura de Cervantes. Con todo, Carmena, que este año dirige el área de Cultura, no asume riesgos en sus distritos para evitar, así, que se repita un episodio como el de los titiriteros.