Detenido por acosar sexualmente tocar a dos menores en el Metro: «Nos ha tocado» Los agentes apresaron al agresor justo antes de que abandonara el intercambiador de Plaza Elíptica en un autobús

A. S. MOYA

MADRID 26/01/2018 01:19h Actualizado: 26/01/2018 01:19h

Fue un trayecto breve, pero cargado de angustia y desesperación. El pasado martes, dos menores fueron acosadas sexualmente en un vagón de Metro de la línea 11, entre las estaciones de San Francisco y Plaza Elíptica. El agresor, grabado por sus propias víctimas, fue detenido cuando trataba de huir. La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas.

Los hechos se remontan al pasado martes cuando las dos jóvenes se subieron al tren, en el distrito de Carabanchel. En él viajaba el atacante, quien, con total impunidad, comenzó a dirigirlas todo tipo de insultos y obscenidades. Durante cuatro paradas, las chicas tuvieron que aguantar provocaciones y humillaciones sin que la gran mayoría del pasaje hiciera nada para impedirlo. Solo otro menor, de 17 años, salió en su auxilio.

«Yo no tengo por qué aguantar esto», se oye decir a una de las chicas, que registraron parte de la bochornosa secuencia. En ella, el perturbado arremete contra las menores sin importarle la presencia del resto e viajeros. Su agresividad aumenta incluso en el momento que se inmiscuye otro joven, el único que hizo por defenderlas. «A ti que coño te importa lo que es normal o no; tú no tienes ni idea de lo que hablas, monicaco», le gritó el arrestado.

Persecución del agresos a sus víctimas en Plaza Elíptica

Los tres menores se apearon en la estación de Plaza Elíptica y el apresado comenzó a perseguirles. A la carrera, se abalanzó contra una de ellas y le realizó tocamientos, según consta en la denuncia presentada. «Nos ha tocado», advierten en el vídeo. Fue entonces cuando el chico intentó distraerle mientras las adolescentes llamaban a la Policía. Pero la maniobra no resultó del todo efectiva. El atacante volvió sobre sus pasos y trató de besar a la otra cogiéndole de la cara.

Los agentes detuvieron al hombre justo antes de que abandonara el lugar en un autobús. Se trata de un vecino del barrio de Carabanchel Alto, de mediana edad, y diagnosticado de un trastorno mental.