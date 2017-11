Desconvocada la huelga en la sanidad privada, con el consejero como mediador Ruiz Escudero no descarta una enmienda del PP a sus propios presupuestos para sacar adelante la carrera profesional y frenar el paro en la sanidad pública

Sara Medialdea

Una meteórica sesión negociadora de más de ocho horas entre sindicatos y asociación de clínicas privadas ha conseguido frenar la huelga indefinida en la sanidad privada que estaba prevista a partir del próximo lunes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, afirma haber sido el mediador en este conflicto, que se ha saldado con subidas salariales y ahorrándole molestias a los pacientes.

El consejero ha agradecido el esfuerzo tanto de sindicatos como de clínicas para llegar a acuerdos. Según ha explicado, primero se reunió con ellos por separado, y luego de forma conjunta, actuando ya como mediador. Fue este miércoles, en una reunión que comenzó a las 13.00 horas y terminó a primeras horas de la noche, cuando finalmente se cerró el acuerdo que ha permitido desconvocar los paros indefinidos.

«Una reivindicación justa»

Según ha explicado, se han conseguido incrementos en al masa salarial a lo largo de los próximos cinco años -con una subida total del 8 por ciento y posible revisión con el IPC si este creciera más a partir de 2019-, y reconocimiento de los días festivos. La mesa de negociación llevaba abierta dos años, y los sueldos permanecían sin actualizar desde hace 10 años. «Era una reivindicación justa», ha afirmado Ruiz Escudero.

Al consejero le toca ahora mantener esa actitud negociadora en lo que se refiere a la sanidad pública, donde también han amenaza de movilizaciones. La principal reivindicación en este caso es la carrera profesional, no incluida tampoco en los presupuestos que este jueves se debaten en la Asamblea madrileña. No obstante, Ciudadanos ha incluido una enmienda parcial en este sentido, que el PP no descartaba apoyar hace sólo 48 horas.

Hoy, sin embargo, el consejero prefería dibujar otros posibles escenarios: una enmienda del propio PP a sus presupuestos, diferente a la de Ciudadanos -que establece una cifra de 20 millones de euros para esa carrera profesional sanitaria-, o una transaccional a la de la formación naranja, e incluso planteaba la posibilidad de aplicar «otros mecanismos» en el presupuesto para incluir las partidas destinadas a este fin.

Precisamente ahora se está en esa negociación con los sindicatos de la sanidad pública: «Se reconoce el proceso administrativo y ya tenemos el escenario económico que supondrá que recuperasen esa carrera profesional», afirma Ruiz Escudero. No quiso concretar cifras porque eso es «lo que debemos ajustar con los sindicatos en la mesa sectorial».