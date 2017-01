Derbi de rebajas en Gran Vía: el Atlético gana por goleada al Real Madrid

Si en el plano deportivo, el conjunto entrenado por Zinedine Zidane venció de forma abultada el último derbi jugado en el Vicente Calderón, en el plano comercial, los pupilos del Cholo parecen haberle dado la vuelta a la tortilla. Como hoy en día, la labor de Diego Pablo Simeone en el Atlético va más allá de un simple entrenador de fútbol, por pupilos no solo se entiende los futbolistas de la primera plantilla, sino también cualquier otro estamento del club. Incluido su equipo de ventas y marketing que, en en esta ocasión, ha trazado un plan de rebajas muy sugerente.

Con descuentos del hasta el 50%, la tienda del Atlético (Gran Vía, 47) ofrece productos exclusivos a un precio más bajo del habitual. «Aunque siguen siendo las cosas bastantes caras», comenta Margarita, nada más salir del comercio. «Este abrigo para mi nieto me ha costado 107 euros y eso que estaba rebajado», apostilla. Pero ni por esas deja de estar contenta. La felicidad de los suyos es lo primero y si se trata de su nieto, «que es un forofo de cuidado», el dinero es lo de menos.

Los escaparates de la tienda del Atlético, con carteles de «rebajas hasta un 50%» - MAYA BALANYÁ

Basta un vistazo dentro del establecimiento para darse cuenta de que algunos artículos, sobre todo los de temporadas venideras, están mucho más rebajados que otros. «No podemos confirmar si ha entrado más gente desde que empezamos las rebajas», cuentan a regañadientes en el mostrador. No obstante, el flujo de clientes deja un goteo constante de compradores provistos con bolsas del Atlético.

Rebajas en internet

A 5 minutos andando, 350 metro más arriba, la tienda del Real Madrid no presenta ningún llamativo cartel en los escaparates. «Al ser oficial, no tenemos periodo de rebajas», explica una dependiente. Sin embargo, el número de consumidores no disminuye. «Entre los Reyes Magos y que hoy es día de partido -en alusión al encuentro del pasado sábado frente al Granada-, las ventas han sido muy buenas», sostiene. No obstante, todos los seguidores merengues podrán acometer sus compras rebajadas a través de internet, en la página oficial del club.