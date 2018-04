Violencia familiar Denuncia a su hijo por maltratarla: «Agentes, tengan las llaves de casa, no aguanto más» La Policía Municipal detiene al agresor en Puente de Vallecas. La madre, desesperada, estaba descalza, en la calle con el pequeño de sus vástagos

M. J. Álvarez

@mariajo_abc Seguir Actualizado: 05/04/2018 01:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La nueva ley de Infancia prevé que el agresor tenga que dejar el hogar en casos de violencia familiar a menores

Lleva viviendo un auténtico calvario una temporada. Y ya no podía más. Por eso decidió denunciar a su hijo mayor harta de los golpes. Salió corriendo a la calle con el menor de sus vástagos, que estaba llorando, como ella, además de enfermo, en pijama y descalzo.

Ocurrió en el distrito de Puente de Vallecas el pasado 26 de marzo en una vivienda situada cerca de la avenida de la Albufera. Fueron los vecinos los que avisaron a los agentes antes los gritos de auxilio de la mujer. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Municipal que, a su llegada se encontraron con una mujer de mediana edad, visiblemente nerviosa, quien les dijo: «Tengan las llaves de mi casa; no pienso volver a entrar; no quiero ver más a mi hijo ni saber nada de él. Ya no aguanto más este calvario. No le he denunciado pero ahora lo haré», relató la angustiada mujer a los funcionarios.

La víctima les relató que desde hacía meses era objeto de las palizas y golpes propinados por el agresor, de 20 años. Les mostró la contusión que le había hecho minutos antes en un costado, además de otras rojeces en el rostro. Una situación que, para más inri, presenciaba siempre el menor de siete años. El Samur-Protección Civil acudió hasta el lugar, la atendió de sus heridas y fue dada de alta en el lugar.

Mientras, los agentes subieron al piso y detuvieron al autor de los hechos al que se le imputa un presunto delito de violencia en el ámbito familiar. Carecía de antecedentes.

Los policías se entrevistaron con los vecinos, quienes confirmaron la versión de los malos tratos que sufría. La víctima fue acompañada a comisaría en donde denunció a su hijo.