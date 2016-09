1. ¿Cuál es, en líneas generales, el estado de la región?

El año de Cifuentes ha sido un año ganado para los madrileños. Las estadísticas revelan que la situación ha mejorado. Madrid es un región próspera y llena de oportunidades, como lo demuestra el hecho de la gran cantidad de personas que llegan de otras regiones españolas en busca de futuro mejor. Tenemos unos servicios públicos de gran calidad (Sanidad, Educación y Transporte) y aunque es cierto que hay cosas que se pueden mejorar, el Gobierno se ha afanado ocupándose de las necesidades de las familias (rebaja precio de las escuelas infantiles, abono joven de 20 euros) y de los más desfavorecidos (incrementando la Renta Mínima de Inserción). Somos el motor de la recuperación económica de España: crecemos un 3,4% en el segundo trimestre de 2016, el ritmo más elevado de los últimos 8 años.

2. ¿Qué es lo más urgente de lo que hay que ocuparse?

La prioridad absoluta del Gobierno es la creación de empleo.

3. El paro sigue siendo la gran preocupación. ¿Qué hacer?

No existen son soluciones mágicas. Madrid no es una isla. Pese a ser la región más rica en términos de PIB/per cápita, ha sufrido la crisis como el resto de regiones. Pero ha resistido mejor y las tasas de paro son inferiores a la media nacional.

4. ¿Qué nota le da al Gobierno de Cifuentes en su primer años?

Un notable alto, rozando el sobresaliente. Cifuentes cumple con el programa electoral del PP ha ejecutado o puesto en marcha más del 80% de los 300 puntos de su programa y los 76 del acuerdo de investidura con C’s.

5. ¿Qué propuestas de ley llevará su grupo este nuevo curso?

El principal reto es la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía, que plantea la reducción de diputados, la limitación de mandatos, la creación de circunscripciones y la supresión de los aforamientos. Y la Ley de Regeneración Democrática que ahonda en estos principios: prohibiendo la acumulación de cargos, abriendo las listas electorales y reforzando las incompatibilidades.

6. Algo de lo que estar orgullosos en la Comunidad de Madrid

Hay tantas cosas positivas que tenemos en Madrid que es difícil de elegir. Sin ser pretencioso creo que hay motivos para sentirse orgulloso de ser de Madrid o vivir aquí. A mí, como funcionario público, me satisface mucho que los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos sean de calidad, y que eso se logre con los impuestos y la deuda pública más bajos de España.