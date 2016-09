1.¿Cuál es, en líneas generales, el estado de la región?

Notablemente mejorable. La Comunidad de Madrid no ha iniciado aún la transformación que necesita. Está instalada en el continuismo, apalancada en las lógicas y en las inercias de los gobiernos precedentes. Persisten las desigualdades sociales y miles de madrileños siguen enfrentando serios problemas en materia de empleo, educación, sanidad, movilidad. Por no hablar de la corrupción: el balance no es positivo. El Gobierno no enfrenta decididamente las raíces de una corrupción. Creemos que es posible regenerar la vida pública madrileña e implementar otro modelo tanto económico como social, un modelo más inclusivo, que ofrezca soluciones justas que mejoren la vida de miles de madrileños.

2.¿Qué es lo más urgente de lo que hay que ocuparse?

Corregir las injusticias sociales. En Madrid hay demasiadas familias con serios problemas económicos. Las realidades sociales se crean políticamente y se cambian políticamente. No son maldiciones divinas. Hay que poner en marcha reformas para elevar los niveles de vida.

Y, por supuesto, se trata de incorporar nuevas mentalidades en el proceso de toma de decisiones. ¿Y cómo se hace eso? Generando más espacios de decisión compartida, con más participación, más transparencia, más altura política, menos fuegos de artificio y más acción directa sobre los problemas reales de la mayoría de ciudadanos. Hay que acercar las instituciones a los ciudadanos.

3.El paro sigue siendo la gran preocupación. ¿Qué hacer?

El empleo precario ha aumentado en la región. Ha surgido la figura del trabajador pobre. Aquel que a pesar de trabajar tiene un salario que no le permite cubrir sus necesidades básicas. El abaratamiento del empleo o su precarización no es una solución. Necesitamos fortalecer la inversión pública en I+D, en educación, en infraestructuras renovables. Necesitamos mejorar la intermediación y la formación. Debemos introducir más estímulos a la contratación para el empleo de calidad. Y, por supuesto, podemos diseñar actuaciones dirigidas a colectivos específicos como los desempleados de larga duración, mujeres, jóvenes y autónomos. Y apostar por la economía social.

4.¿Qué nota le da al Gobierno de Cifuentes en su primer año?

Mi grupo ha protagonizado una oposición respetuosa y constructiva, procurando alternativas. En el anterior periodo de sesiones hemos presentado 64 iniciativas, de las que se han aprobado el 90%, proposiciones de leyes incluidas. No siempre el Gobierno atiende el mandato de la Asamblea por lo que podríamos concluir que estamos ante un Gobierno más cordial que dialogante.

5.¿Qué propuestas de ley llevará su grupo este nuevo curso?

Tratar de avanzar en iniciativas parlamentarias como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Participación; la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso Final de la Vida; la Ley para la Creación del Consejo de la Juventud. La Ley de Atención a la Salud Bucodental Infantil o la Ley del Cambio Climático.

6.Algo de lo que estar orgullosos en la Comunidad de Madrid

Somos una región cosmopolita, con buenas infraestructuras y con un capital social y empresarial de enorme potencial. Las bases para generar progreso y bienestar existen en nuestra región. Me ilusiona hacer lo que hace falta, políticas prioritarias para mejorar la I+D, respaldar la creatividad innovadora y el capital humano de nuestra región y reforzar la igualdad de oportunidades.