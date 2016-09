Un debate político a tres bandas

Los pasillos de la Asamblea de Madrid eran ayer un avispero político a tres bandas. El tema principal, el estado de la región tras el primer año de Gobierno de Cristina Cifuentes, atrajo intereses secundarios en clave regional y nacional. En paralelo a la gestión de la Comunidad, como puntos satélite, sus señorías, invitados y periodistas apuntaban de soslayo a la renuncia de José Manuel Soria al Banco Mundial y a la nueva candidatura «errejonista» para liderar Podemos en la región, bajo el liderazgo de Rita Maestre y Tania Sánchez.

Varias personalidades del PP nacional acompañaron a Cifuentes en su primer discurso como presidenta en el primer día de debate. María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido; Pablo Casado, vicesecretario de comunicación; Andrea Levy, vicesecretaria de estudios y programas, o Javier Maroto, vicesecretario del PP en el País Vasco, desfilaron por la cámara madrileña. Unidad, sonrisas y silencio ante uno de los asuntos más comentados de los últimos días. También Esperanza Aguirre, portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid, arropó a la presidenta del PP madrileño. Lo cierto es que todo respaldo era poco; como se esperaba, la oposición se afanó en rebajar la euforia de su intervención y afeó su naturaleza «propagandística».

La renuncia de Soria fue el tema de cabecera en varios corrillos, si bien el partido no hizo ninguna declaración. Solo Cifuentes, protagonista del día, accedió a valorarlo, aunque tímidamente: «Ya di mi opinión de que era un nombramiento que no me parecía adecuado y, por tanto, la renuncia obviamente me parece bien». Una voz autorizada que, en cualquier término, adivina la influencia del caso en el seno del partido. Lo despachó rápido; acaso porque llegaba con la hora justa y la cámara esperaba.

Solo unos minutos antes entraron Maestre y Sánchez, los rostros visibles de la nueva candidatura para liderar Podemos en la Comunidad de Madrid, habida cuenta de las primarias que atraviesa la formación, tras la grave crisis interna que vivió en marzo. En «Proceso Adelante», como ha sido bautizada la plataforma, también figura el portavoz del partido en la Asamblea, José Manuel López, y los diputados Pablo Padilla y Hugo Martínez Abarca, entre otros. El bloque «errejonista» aprovechó el debate para hacer piña en la misma mañana que presentaba su propuesta. Enfrente, aunque ayer bajo el mismo signo, observaba el debate Ramón Espinar. También diputado de la Asamblea, se halla en el bloque oficialista del partido y, previsiblemente, liderará a la otra facción.

Además de Aguirre y Maestre, otros ediles madrileños acudieron a la cita. Con la ausencia de Begoña Villacís, que sí estará hoy, se vio a Purificación Causapié junto a la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández. Ambas llegaron juntas, solo un día después de conocerse el cese del concejal de Hacienda del grupo socialista, con la guerra entre afines y contrarios a Antonio Miguel Carmona de fondo.