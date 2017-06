Dancausa: «Es incomprensible que Sánchez Mato y Mayer pidan mi dimisión y ellos no dimitan»

La delegada del Gobierno, Concepcion Dancausa, ha criticado duramente esta mañana a los dos concejales de Ahora Madrid que se encuentran imputados, Carlos Sánchez Mato (Economia y Hacienda) y Celia Mayer (Diversidad de Género), por no dimitir y sí pedir la de ella. «Creo en la presunción de inocencia y me la aplico a mí y a los demás. Lo que no puedo entender es la ligereza de decir que determinadas personas, entre las que me incluyo, tenemos que dimitir y ellos no. Es incomprensible», ha dicho.

Además, ha precisado que ella está «siendo investigada por un delito societario», mientras que los dos ediles «por tres delitos: malversación, prevaricación y otro societario». «Y obviaron al Consejo de Administración de Madrid Destino y a la propia alcaldesa», ha remachado.

Dancausa es investigada con otra quincena de personas por un asunto en la gestión de Mercamadrid, de su época como edil de Hacienda, y los concejales de Carmena por la denuncia puesta contra el contrato para el Open de tenis de Madrid. Esta querella se hizo de espaldas a los más altos responsables de la Alcaldía y pese a que tres informes municipales no hallaron indicios de delito en el pliego para el torneo.