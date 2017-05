El coordinador general de Alcaldía desautoriza a Mayer y Mato por la denuncia del Open de tenis

El coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, ha asegurado él no habría tomado la decisión de denunciar el convenio del Open de Tenis ante la Fiscalía Anticorrupción, como hicieron dos concejales de Manuela Carmena sin su conocimiento, porque considera que no hubo «conducta delictiva».

Cueto ha defendido que la denuncia ante la Fiscalía no se tomó en los órganos de Madrid Destino porque la exdirectora de la empresa pública, Ana Varela, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato y la ex titular de Cultura y Deportes, Celia Mayer lo hicieron a título particular como consejeros; la denuncia no la puso ni Madrid Destino ni el Ayuntamiento, ha asegurado.

«Si hubiera sido yo el que tomaba esa decisión no habría presentado esa denuncia», ha afirmado hoy Cueto en la comisión de Participación Ciudadana respondiendo a una pregunta del PP.

A juicio del coordinador de Alcaldía, estos vocales, cesados después por Manuela Carmena, tenían una información que les preocupaba y, «en la mejor de sus interpretaciones», tenían «noticia de un posible delito que tienen la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía» lo que para Cueto, «como tantas cosas en Derecho», es «muy discutible».

Ningún informe puso en duda, según Cueto, que los contratos para la organización del torneo de tenis «sean ilegales», por lo que «el núcleo de la discusión jurídica y política» es si el equipo de Gobierno anterior cometió «una conducta delictiva» al «comprometer a Madrid en esos términos», algo «enormemente discutible» en su opinión.

La denuncia cuestiona el convenio que el Ayuntamiento tiene suscrito con Madrid Trophy Promotion (MTP) para la celebración del Mutua Open de Tenis hasta el 2021 y fue presentada sin el conocimiento de la alcaldesa tras encargar unos informes externos, que han motivado que el PP anuncie una querella contra los firmantes por presunta prevaricación y malversación de fondos.