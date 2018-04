La CRUE elude cualquier responsabilidad para no intervenir en la labor de la Fiscalía Los observadores únicamente han valorado el procedimiento de información reservada de la URJC, interrumpida por la intervención del Ministerio Fiscal

Ignacio S. Calleja

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha dado esta mañana una valoración ambigua sobre las presuntas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Bajo el argumento de que el procedimiento de información reservada se ha suspendido por la judicialización del caso, ha evitado profundizar en el caso y asumir su responsabilidad por «falta de competencias» y para «no interferir en la labor del Ministerio Fiscal», quien se ha hecho cargo de la investigación por los indicios de delito. El presidente de la entidad, Roberto Fernández, ha respaldado en todo momento el trabajo del rector Javier Ramos y el buen hacer en el proceso abierto tras conocerse el escándalo.

Fernández, preguntado por las «irregularidades» a las que hizo alusión en el inicio de su intervención se puso nuevamente de perfil por tratarse de «presunciones»: «Si como parece no hay acta, si como parece no hay trabajo y si, presuntamente, no se hizo la defensa del master, entonces estamos ante graves irregularidades». No obstante, tanto él como el resto de comparecientes han insistido en que «no es su competencia» dirimir este extremo por encontrarse el caso en manos de la Fiscalía.

Si bien se ha evitado en todo momento dar nombres de los políticos que han «extendido la sombra de la duda» sobre las universidades, el presidente de la Crue sí ha terminado diciendo que un caso como el que acorrala a Cifuentes es motivo de dimisión. «Si los políticos dicen que tienen un máster, y después no lo tiene, claro que es motivo de dimisión», ha declarado Fernández.

El director del servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contrera, y la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, Carmen Ruiz, fueron designados como observadores externos por la Conferencia, a petición de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), para realizar una valoración provisional sobre el procedimiento deInformación Reservada que ha desarrollado la URJC.

El objetivo de estos dos observadores es el de «actuar de garantes de que todo el proceso y la recogida de pruebas se ha llevado a cabo siguiendo escrupulosamente lo que la normativa de la propia universidad prevé para estas situaciones», según explicó la CRUE. Para ello, han estado en contacto y colaborando a través de los medios tecnológicos disponibles con el equipo de Inspección de Servicios de la URJC.

Este informe se produce de manera independiente en la actuación que está llevando a cabo por la Fiscalía de Móstoles al haberse encontrado posibles indicios de delito. Asimismo, desde la CRUE han concretado que la responsabilidad de la investigación abierta por la URJC «corresponde exclusivamente a esta Universidad» y que había aceptado la solicitud de su rector, Javier Ramos, «para designar a observadores externos en base al principio de colaboración entre administraciones públicas».

Así, indicaban que el hecho de que se le denomine reservado «obedece a la necesidad de que los responsables de la inspección deben trabajar con la mayor discreción posible para evitar injerencias, manipulaciones o cualquier otro tipo de acciones que pudiesen desvirtuar la recopilación de datos».