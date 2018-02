Presupuestos 2018 El ala crítica de Ahora Madrid bloqueará el borrador y forzará la prórroga de las cuentas El PSOE advierte: no respaldará el texto si todo el equipo de Gobierno no lo apoya

Manuela Carmena no conseguirá aprobar un nuevo presupuesto para este año. Lo sabe, pero ayer tocó teatralizar la política municipal presentando un borrador con las cuentas de 2018 a su aliado de Gobierno, el Partido Socialista. El día anterior, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, anunció en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el texto que entregaban a los socialistas era el que había pactado «todo Ahora Madrid», como subrayó. Pero lo cierto es que no decía la verdad. La alcaldesa, su mano derecha, Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, enseñaron el texto al sector crítico ayer mismo por la mañana, un gesto que no ha gustado a varios miembros del partido. Las cuentas no contarán con el respaldo de aquellos ediles que rechazaron y rechazan el Plan Económico Financiero (PEF) aprobado en diciembre. Y los socialistas, que reprendieron a la alcaldesa por sucumbir a las órdenes de Cristóbal Montoro, también han dejado claro que si no hay unidad dentro del partido de Gobierno, tampoco tendrán sus votos.

El ex responsable de las cuentas madrileñas, Carlos Sánchez Mato, y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, confirmaron en el acto de presentación de las rutas turísticas por el cementerio de La Almudena que no conocieron el texto del presupuesto hasta ayer.

«Situación irregular»

«Hemos tenido una reunión esta mañana para la explicación de ese borrador inicial de presupuestos y, como es lógico, hay que estudiarlo, y hay que mirarlo con la voluntad de que si somos capaces de plantear un escenario presupuestario que sea positivo para la ciudad, pues por supuesto que estaremos remando en la dirección que la gente de Madrid necesita», declaró el edil relegado por tratar de imponerse a la regla de gasto que marca el Ministerio de Hacienda.

Barbero, el amigo de Carmena que la animó a ser alcaldesa en 2015, pero que se ha posicionado junto al ala crítico de Ahora Madrid tras la aprobación del PEF de diciembre, concedió unas palabras en la línea de su compañero: «Lo que se está haciendo es ir trabajando, ir perfilando y estoy seguro de que llegaremos a los acuerdos adecuados con el Partido Socialista para intentar sacarlos adelante como la ciudad bien merece». Es insólito que Carmena no haya mostrado el borrador de los presupuestos de 2018 a todo su equipo hasta enseñárselo a la oposición. Pero también es inaudito que el anteproyecto presentado ayer a los socialistas no haya sido aprobado antes en la Junta de Gobierno. Para el PSOE esta es una «situación irregular» y una clara muestra de la desunión que existe en el seno del gobierno municipal.

«Ahora Madrid tiene que hacer una declaración pública y ponerse de acuerdo entre ellos sobre si el planteamiento que van a hacer al PSOE es de todo Ahora Madrid o sólo de una parte», exigió la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, que criticó que se haya tenido que esperar hasta el 23 de febrero para «empezar a hablar de la posibilidad de que haya presupuesto en 2018».

Las IFS, en el aire

El hecho es que el borrador de las nuevas cuentas tiene 3.670 millones de euros para gastar. A esta cantidad habría que sumar las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), 1.116 millones, pero que están en el aire porque dependen directamente de los Presupuestos Generales del Estado, que tampoco han sido aprobados. Todos los ayuntamientos españoles necesitan autorización anual del Gobierno de la Nación para empezar a tramitarlas. Sin embargo, Castaño da por hecho que contará con ese extra de las IFS para ampliar las inversiones, especialmente en los distritos. Al menos, así se lo transmitió al PSOE, al que también le aseguró que el presupuesto de 2018 no recogerá recortes de servicios ni subidas de impuestos.

Con el mensaje de unidad interna lanzado, Carmena y su núcleo duro pretenden descargar la responsabilidad de que se desbloqueen o no las cuentas al PSOE; un peso que los socialistas no están dispuestos a asumir. Por ello, les reclamaron que «se pongan de acuerdo» porque quieren saber con quién están hablando: «Con todos o una parte», insistió Causapié.

Aferrada a la esperanza de que se desbloqueen las IFS para convencer dentro y fuera de su partido, Carmena viajó ayer a Vigo para reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que exigirá a Montoro, una autorización inmediata para que los entes locales puedan reinvertir el superávit de 2017 sin cortapisas.