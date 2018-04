Cristina Cifuentes renuncia al máster de la polémica La presidenta de la Comunidad de Madrid ha enviado una carta al rector pidiendo disculpas: «Entiendo también que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al máster que ha puesto en jaque su carrera política. La líder del PP madrileño ha enviado una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, según anuncia en una de sus cuentas de Twitter (@cifupresidenta).

Dicho mensaje en la red social remite a una información de «Okdiario», en la que se publica la carta dirigida al rector, donde Cifuentes pide disculpas y recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley.

«Según se desprende de la información reservada abierta por la Universidad, la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí, pero que han dado lugar a su cuestionamiento (...). Como alumna de este Máster, soy la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso de obtención del mismo que, insisto, es algo completamente ajeno a mí, puesto que yo siempre he cumplido la legalidad y me he atenido a las indicaciones de la Universidad» .

«Entiendo que haya personas que consideren que los requisitos establecidos no fueron suficientes, según sus propios criterios, y entiendo también que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo. Yo eso no lo puedo saber ni comparar, solo digo que los requisitos que me fijaron, los cumplí», sigue la presidenta.

«Aún así, y a la vista de lo que está ocurriendo, si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidad que me ofreció la Universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado (...). En ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de este Máster, ni pretendo sacarlo en el presente ni en el futuro, por lo que te comunico formalmente mi decisión de RENUNCIAR a la utilización del Título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato, a los efectos oportunos».