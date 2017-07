Mad Cool sigue adelante pese a la muerte del acróbata

La segunda jornada del festival ha quedado empañada por la muerte, en plena actuación, de un acróbata. Pese a ello, la organización ha decido seguir adelante con el programa por razones de seguridad. En el momento del suceso había unas 45.000 personas en el recinto.

Tres cuartos de hora después del accidente y con un retraso de cerca de 20 minutos, los estadounidenses de Green Day han saltado a escena para contentar a una gran masa de asistentes. Muchos de los cuales han celebrado la música ignorantes de lo que acababa de suceder, pese a que muchas cámaras -incluyendo una del propio festival- y teléfonos móviles estaban pendientes del trabajador fallecido, ya que se trataba de un número individual.

El artista se precipitó desde una altura de unos 30 metros, pese a estar sujeto con una cuerda elástica tipo puenting. Se le practicaron maniobras de reanimación desde el primer momento en el propio recinto y una UVI Móvil estaba a la espera de su traslado a un centro hospitalario, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Green Day, que regaló su música en un ambiente enrarecido, ha querido acordarse del trabajador. «Nuestros pensamientos y oraciones para su familia y amigos», han escrito en su cuenta de Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Our thoughts and prayers go out to his family and friends</p>— Green Day (@GreenDay) <a href="https://twitter.com/GreenDay/status/883495192996831232">8 de julio de 2017</a></blockquote>

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, también publicó en las redes su lamento por el accidente. Así como la organización de Mad Cool.