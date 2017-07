Llega hoy a Madrid una de las citas más esperadas para los amantes de la música. Se trata del festival Mad Cool, que ya ha avisado a los asistentes que no podrán acceder a los conciertos si llevan objetos como pistolas, puñales o... «paloselfies».

En los primeros dos casos es normal. También es entendible que no se permita la entrada con objetos pesados como martillos —también en la lista— o cristales, para así no herir a nadie. Sin embargo la noticia de que el popular instrumento para facilitar las «selfies» sí que ha pillado por sorpresa a los festivaleros, que ahora tendrán que tirar de brazo o improvisar para inmortalizar el momento.

Consulta aquí la lista de objetos prohibidos para #MadCool2017

Check the list of Prohibited and Restricted Items. pic.twitter.com/Pg4m2f9hyD