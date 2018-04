Fusilados de La Almudena El Comisionado entierra el plan sectario de Valiente con un memorial para todas las víctimas Los expertos aconsejan colocar placas sin nombres y que se rinda tributo tanto a los asesinados por los republicanos como por los franquistas

Tatiana G. Rivas

@tatianagrivas Seguir Madrid Actualizado: 26/04/2018 09:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El memorial de La Almudena será anónimo para evitar la inclusión de los «chequistas»

El Comisionado de la Memoria Histórica que creó Manuela Carmena en abril de 2016 ha sido tajante y ecuánime para decidir sobre el futuro memorial del cementerio de La Almudena. Para zanjar la polémica suscitada por la inclusión de 335 «chequistas» y para que prevalezca el espíritu reconciliador y se cierren las heridas de la Guerra Civil y de la Dictadura, ayer propuso oficialmente a la regidora madrileña que, por un lado, dicho homenaje no lleve grabado ningún nombre. Por otro, que recuerde a las víctimas de ambos bandos. Su dictamen final resultó del agrado de la exjueza. Ahora toca dar traslado a su equipo de Gobierno para que así sea.

Esta decisión supone un mazazo a la visión sesgada del memorial que pretendía llevar a cabo Mauricio Valiente, director de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid. Desde este departamento se anunció el 13 de febrero que se iba a rendir tributo a los fusilados entre 1939 y 1944 en las tapias de La Almudena a manos de la represión franquista. Se incorporaban las identidades de asesinos y torturadores que participaron en las «checas» madrileñas, como adelantó en exclusiva ABC cinco días más tarde.

El Comisionado puso el grito en el cielo y, 48 horas después de la noticia de este diario, se reunió para tratar de frenar la acción. Tras varias reuniones, los siete miembros de este órgano –con Paca Sauquillo como presidenta, Santos Urías, Amelia Valcárcel, José Álvarez, Andrés Trapiello, Teresa Arenillas y Octavio Ruiz-Manjón– acordaron por mayoría que en La Almudena debían colocarse dos placas o monumentos anónimos que recordaran a las víctimas de ambos bandos. Por un lado, las represaliadas por el bando republicano durante la Guerra Civil, desde 1936 a 1939, incluyendo los aniquilados en Paracuellos. Esta cifra aún está por definir, pero se calcula que entre 6.000 y 12.000 vidas fueron arrebatadas. Por otro lado estarían los 2.934 fusilados por el franquismo desde el 39 al 41.

Sin la presencia de Valiente

«Le hemos planteado a la alcaldesa que nos parece importante hacer estos dos memoriales y que ninguno tenga nombres. Así si hay alguna equivocación puede corregirse», explicó la presidenta del Comisionado, la socialista Paca Sauquillo al término de la cita, de más de dos horas y media, con Carmena. Ajuicio de Sauquillo, si las identidades se graban en una chapa y hay un error no es subsanable fácilmente.

Valiente no estuvo en la reunión, pero ya le habían transmitido esta decisión que supone un revés a sus planes sectarios. Además, Sauquillo sepultó con con sus palabras la política revanchista del edil de Chamartín: «El valor que entendemos en el Comisionado es el de hacer una memoria de la ciudad y esa memoria no tiene que ser de una forma partidista o de grupos interesados, sino que tiene que ser un reconocimiento de lo que ocurrió».

Valiente defendía que no se podían hacer distinciones entre víctimas y victimarios. La socialista sostenía que, aunque sin entrar en quién era bueno y quién malo, debe prevalecer un memorial anónimo para que no se sientan unos «víctimas o victimarios».

El PP aplaude el dictamen

Desde el Partido Popular aplaudieron el dictamen del Comisionado. «La propuesta nos ha ahorrado a los madrileños el estupor de que el Gobierno de Ahora Madrid no sólo empezara su mandato arrancando la placa con el nombre de ocho carmelitas asesinados en Carabanchel, sino que lo fuera a terminar poniendo otra placa con el nombre de sus verdugos», manifestó el concejal popular Pedro Corral, experto en la temática de la Guerra Civil. Su grupo pidió en el Pleno de febrero que el Ayuntamiento excluyera a los «chequistas» de la placa y que no se mostrara sólo una parte de la historia. Pese a que su iniciativa no salió adelante, sienten que su petición se ha recogido «por cordura» con los conocimientos y la experiencia aportada por los integrantes del Comisionado.

«Enmienda lo que de sectarismo y desmemoria tenía la anterior propuesta. Viene a responder al espíritu de la propuesta que hicimos para que se suprimieran los nombres de los responsables de graves atropellos a los derechos humanos en el Madrid republicano, no sólo por respeto a sus víctimas sino también por respeto a quienes fueron fusilados por Franco por el único delito de haber defendido con dignidad y honor sus ideas», señaló Corral.

La alcaldesa se ha comprometido a no tomar ninguna decisión hasta que los siete miembros que aconsejan sobre la Memoria Histórica a su equipo no hayan terminado su trabajo de investigación sobre el segundo memorial propuesto. Después toca debatir, incluso si se puede hacer un único memorial recordando a todas las víctimas de aquellos funestos años.