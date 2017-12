COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Ruiz-Gallardón: «Nunca supe que se estaba comprando una empresa en Panamá» El ex presidente regional afirma: «Las cosas se hicieron bien». No participó en la decisión de la adquisición pero «la hubiese aprobado»

El ex presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que «nunca» supo «que se estaba comprando una empresa en Panamá», en referencia a la adquisición de la firma Inassa. No obstante, ha asegurado que «si se me hubiese dado las explicaciones que se han dado, y con el informe del mejor fiscalista, de Garrigues, a favor de la operación, yo que no participé en esa decisión la hubiese aprobado igual».

El ex presidente regional se ha mostrado muy combativo desde el inicio de la intervención, en la que ha manifestado sentirse «profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar». Se lo dijo al diputado de Podemos Miguel Ongil, que antes le había hecho ver que en su comparecencia estaba siendo apoyado por menos diputados populares que cuando acudió Ignacio González. Le ha recomendado leer el capítulo de Astérix llamado «La cizaña», aunque le ha advertido que el propio Ongil podría «acabar como el protagonista de esa historia, que se llama Detritus Perfectus».

Ha esgrimido una decisión judicial en 1995, que ratificaba la posibilidad de que el Canal operara fuera de Madrid, para argumentar a favor de la operación de expansión americana, con la compra de Inassa. No obstante, también se ha distanciado del resto de operaciones realizadas con posterioridad a su gobierno. De hecho, ha indicado en un momento de su intervención en que «jamás he mantenido una conversación con Ignacio González sobre el Canal de Isabel II». Más tarde, ha añadido: «Si otros han obrado mal, es su responsabilidad, no la mía».

Ha agradecido también que la comisión de investigación, al citarle, le haya permitido explicarse sobre las acusaciones que en torno a él habían aparecido en algunos medios.

El que fuera presidente del Canal de Isabel II cuando se produjo la compra de la empresa Inassa, Pedro Calvo, ha asegurado ante la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid que la operación se realizó «con total transparencia y legalidad». Afirma que «estoy aquí porque un supuesto corrupto nos difamó en unas conversaciones». Por si quedaba alguna duda, también se ha referido al ex presidente regional, ahora encausado en el caso Lezo: «Que Ignacio González haya sido presidente del Canal no el pone al mismo nivel que yo, ni de cerca».

Calvo se ha mostrado muy firme en la defensa de la operación de compra del 75% de las acciones de la empresa Inassa, que se realizó en Panamá. Ha afirmado que se pidió un informe fiscal a Garrigues para que aclarara que esa operación era legal y neutral fiscalmente. No ha manifestado ningún tipo de duda sobre dicha compra, y ha negado que tenga «patrones parecidos» a otra compra, la de la empresa Emissao, varios años posterior a la misma y que se está analizando dentro del caso Lezo.

En este sentido, ha pedido a los miembros de la oposición que le interrogaban en esta comisión -César Zafra de Ciudadanos, Miguel Ongil de Podemos y Encarnación Moya de PSOE-: «No confundan las churras con las merinas, ni aunque vengan del mismo corral». De este modo, se distanciaba también de la actuación que hayan podido tener otros miembros de su partido imputados actualmente en el caso Lezo, que ha llevado a prisión al ex presidente Ignacio González.

Ruiz-Gallardón no fue informado

En cuanto al consejero de Hacienda en la época de esta compra, Juan Bravo, actualmente presidente de Adif, ha iniciado su intervención denunciando que se le ha denegado la información solicitada sobre el caso, lo que piensa denunciar ante el Consejo de Transparrencia. Ha aportado a los miembros de la oposición en la comisión las actas del consejo de Gobierno dodne se aprobó la operación de la venta de Inassa.

Bravo ha explicado que el consejo de Gobierno aprobó el endeudamiento para adquirir el 75% de Inassa por cerca de 80 millones de dólares. Ha rechazado cualquier alusión a un posible «saqueo» de las arcas públicas durante su gestión y ha reiterado en vaias ocasiones que el entonces presidente Alberto Ruiz-Gallardón nofue informado de la operación, que ha definido como una más de las que realizaba el Canal, «no fue tan relevante». De hecho, asegura que en ese momento «el mayor foco del interés político era que se estaba en vísperas de recibir el traspaso de competencias de Sanidad».

En todo caso, ha asegurado que no hubo «ni intento de ocultación ni entramado empresarial», y se explicó a todo el consejo de administración -donde estaban representados varios partidos y también sindicatos, recordó- cómo se iban a comprar ese 75% de acciones de Inassa «con todo lujo de información».