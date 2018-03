COMISIÓN DE CORRUPCIÓN EN MADRID Ignacio González: «No he hecho nada en beneficio mío o de mi familia» Comparece ante la comisión de corrupción pero no declara por «motivos procesales», aunque asegura: «No tengo nada que esconder»

El expresidente regional madrileño Ignacio González, imputado en el caso Lezo, se ha negado a declarar ante la comisión de investigación que se lleva a cabo en la Asamblea de Madrid, y a la que había sido llamado para dar explicaciones sobre la construcción de un campo de prácticas de golf sobre el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, que ahora se está derribando tras ser declarado ilegal. El expresidente ha lamentado no poder responder, porque ahora al estar incurso en un caso judicial, entiende que debe hacerlo sólo ante los tribunales. De no ser por eso, ha indicado, no tendría ningún problema en responder: «No eludo ninguna pregunta porque no tengo nada que esconder» y si no lo hace, ha justificado, es «por razones procesales». Sí ha afirmado que «nunca he hecho cosas con intención de beneficio personal o torticero para mí o mi familia».

Esta es la tercera vez que González comparece ante esta comisión, en una de ellas para explicar la venta de viviendas públicas a los llamados «fondos buitres» y para la posible existencia de espionaje en el seno del Gobierno de Madrid.

El expresidente González ha hecho que le leyeran sus derechos, y finalmente ha señalado que no contestaría a cuestiones relacionadas con la causa que está siendo investigada en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Para el resto de cuestiones, ha pedido a los miembros de los partidos presentes en la comisión, -Encarnación Moya por el PSOE, Miguel Ongil por Podemos y César Zafra por Ciudadanos-, que se remitan a lo dicho por él mismo en anteriores comparecencias.

Si ha escuchado la primera intervención de cada uno de los diputados encargados de interrogarle, y ha tenido algunos roces con Miguel Ongil, de Podemos, por el tipo de preguntas que formulaba -ha llegado a pedir amparo a la presidenta de la comisión porque las consideraba no relacionadas con el campo de golf- y también ha salido en defensa del exfiscal jefe de Madrid Manuel Moix: «Jamás he influido en su nombramiento, usted parece que insinúa que ha cometido prevaricación y eso tendría que decirlo ante los tribunales, cosa que no han hecho».

González ha llegado a la Asamblea, donde ha estado esperando en una sala junto al hemiciclo hasta el inicio de su comparecencia. De allí ha salido junto con su hermana, la diputada Isabel González, y entre una nube de cámaras que intentaban capta su imagen.

A continuación, se va a iniciar la comparecencia de Esperanza Aguirre, expresidenta regional también y que igualmente repite en esta comisión de investigación de la corrupción.