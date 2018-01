Un colectivo pide ante el juez que vete la carroza de la «drag queen» de la cabalgata de Vallecas La Prohibida denuncia amenazas de muerte en las redes sociales; y Rubalcaba ironiza en medio de la polémica: «Quitemos la carroza de El Corte Inglés»

MARTA R. DOMINGO

@MartaRDomingo MADRID 04/01/2018 01:03h

La participación de la «drag queen» La Prohibida en una carroza que representará al colectivo LGTBI en la Cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas ha generado estos días tanta controversia que incluso la Liga Española Pro Derechos Humanos solicitó ayer ante la Justicia que se impongan medidas cautelarísimas urgentes para impedir que su carroza desfile el próximo viernes. Con ello, pretenden, según argumentan en el escrito «evitar la tergiversación de las tradiciones religiosas, en detrimento de los niños».

«De ejecutarse la presencia de las Reinas Magas, cambiaría el criterio por el cual existen los Belenes y la imagen de quienes adoran al Niño Dios a pocos días de su nacimiento, lo cual causaría un daño de imposible reparación, porque en ningún caso podría retrotraerse la imagen difundida», insisten los demandantes José Alonso Rodríguez y Salvador Jesús Pimentel.

«La celebración de la Cabalgata en el formato propuesto perjudica altamente el interés general, el interés de los niños en su ilusión y tradición además del interés legítimo de la Iglesia Católica por la irreverente y ofensiva imagen que afecta a uno de sus principales símbolos», arguyen los representantes de la Liga Española Pro Derechos Humanos.

Su denuncia será estudiada hoy por el juzgado contencioso-administrativo correspondiente, que, según han explicado fuentes jurídicas consultadas por ABC, tendrá que resolver si aplica las medidas solicitadas por la Liga Española Pro Derechos Humanos antes de las 19 horas del viernes.

Otros detractores de la transformista, éstos escondidos bajo el amparo del anonimato y las redes sociales, profirieron insultos y amenazas de muerte contra La Prohibida, que denunció los hechos ante la Policía especializada en delitos de odio.

«Tened cuidado, que el espumillón y el cartón piedra de las carrozas arde muy fácil, y habrá sopletes y cosas peligrosas cerca»; «cuidado con vuestro hijos que se les contagia el virus del transexualismo»; o «que uno de estos tire a la cabeza y arreando», junto a una fotografía de un hombre disparando con una metralleta son algunos de los mensajes que tanto La Prohibida como la plataforma «Orgullo Vallecano», quienes invitó a la transformista a participar en la carroza «por la diversidad LGTBI», ya han recopilado una decena de denuncias y las han puesto en conocimiento de la Policía.

En medio de la vorágine de comentarios, hasta el exvicepresidente del Gobierno central y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba avivó la polémica en Twitter con unas declaraciones cargadas de ironía: «Vale, recuperemos la tradición de la cabalgata: quitemos las drag queen y la carroza de El Corte Inglés».

Polémica «absurda»

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, consideró que querer aprovechar los eventos de la Navidad para plantear cuestiones reivindicativas no solo confunde a los niños, sino que supone «confundirse de escenario, de fechas y de objetivo». La mandataria madrileña considera que a los políticos no se les elige para «crear polémicas absurdas ni problemas donde no los hay». «No nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas», sostuvo», zanjó.

El concejal-presidente del distrito, Paco Pérez (Ahora Madrid), trató de suavizar las críticas al afirmar que este colectivo será uno de los que participen en la carroza de «la igualdad y la diversidad LGTBI», que no sustituirá a los tres Reyes Magos tradicionales y que será una más de las 16 carrozas del desfile que recorrerán el distrito a partir de las 19 horas del 5 enero. «No va a haber ninguna carroza de reinas magas ni estarán vestidas de ‘drag queen’», aclaró Pérez a ABC. Horas después, La Prohibida anunciaba que irían vestidas de ositos de peluche.