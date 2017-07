Una colecta vecinal para salvar el centro histórico de Hortaleza

Los vecinos de Hortaleza han puesto en marcha una colecta con el fin de recaudar fondos para financiar un proceso judicial contra el Ayuntamiento. Persiguen conseguir 1.200 euros con los que asumir los costes aparejados al recurso judicial que van a registrar contra el plan especial, aprobado por el Consistorio, con el que a su juicio, se destruirá el casco histórico del distrito para construir un gimnasio.

Pretenden reunir 1.200 euros con los que sufragar los honorarios de «un abogado o procurador» que les represente y ejecutar este recurso en las próximas semanas. El objetivo es obligar al Consistorio a que dé marcha atrás y desautorice la demolición -aprobada en pleno con los apoyos de Ahora Madrid y PP- de unos inmuebles propiedad de la congregación de los Padres Paúles y situados en los aledaños de la Plaza de la Iglesia de San Matías, epicentro del casco antiguo de Hortaleza. Datan del siglo XIX y, hasta la aprobación del plan especial que da vía libre a construir allí, gozaban de protección legal.

«Alegamos que Hortaleza fue un pueblo que se anexionó a Madrid en 1949 y la ley dice que todos pueblos anexionados a la capital antes de 1950 deben protegerse. Además, la ley de Patrimonio plantea que todos los conventos anteriores a 1936 deben salvaguardarse», reivindica Javier Díez, miembro de la Plataforma en Defensa del Casco Antiguo de Hortaleza, que impulsa la colecta y el posterior recurso judicial. Díez asegura que buscan no quedarse en «fuera de juego», como les ocurrió cuando el pleno aprobó el plan especial sin tener en cuenta su opinión: «Queremos adelantarnos y que sea un juez el que decida lo que hay que hacer».

Como remarca Díez, no les ha quedado otra opción que llegar a este extremo. Esto se debe a que hace dos meses registraron un recurso en sede municipal que, según confirma, no ha sido contestado por el Ayuntamiento. «Se hizo una solicitud por registro para paralizar este plan pero no nos han contestado y ya no esperamos respuesta», recuerda Díaz, quien expresa que el plazo para detener el proceso vence a principios de agosto: «Si no lleváramos el recurso por vía judicial nos quedaríamos sin la última herramienta para defender el casco histórico».

Tres soluciones

Una vez que el recurso llegue a manos del juez, éste tendrá que decantarse previsiblemetne por una de las tres opciones que pronostica el integrante de la Plataforma en Defensa del Casco Antiguo de Hortaleza. «La mejor para nosotros sería que lo estimase y que aceptara tomar medidas cautelares, como la paralización de cualquier actividad», subraya Díez, quien ahonda en la segunda alternativa: «Podría tomar medidas cautelares pero solicitarnos una fianza en compensación, algo que nos resultaría complicado de afrontar». La tercera vía daría al traste con las esperanzas de los vecinos porque coincidiría con que el juez desestimase el recurso vecinal.

«Aunque no consigamos todo el dinero, vamos a ir hasta el final», asegura Díez, quien adelanta que ya han recaudado 480 euros. Les quedan 62 días para conseguir los 1.200 euros, su primer objetivo, porque el último, que no haya gimnasio en el casco histórico, se antoja más complicado.