«A cojón visto, macho seguro»: las mejores frases de Esperanza Aguirre en la comisión de corrupción La política popular no ha perdido ni su forma ni su ironía, como demostró en su segunda comparecencia en la Asamblea de Madrid

La comparecencia de Esperanza Aguirre en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid, para explicar su participación en el proyecto de construcción de un campo de pruebas de golf sobre el Tercer Depósito del Canal, dejó algunas frases dignas de mención. La expresidenta se mantiene en plena forma, y conserva, genio y figura, su particular personalidad.

- Agua. Nada más llegar, y entrada ya en la sala donde tiene lugar la comisión de investigación sobre la corrupción, hizo una petición: «A mi dadme agua, aunque sea del Canal».

- Tokio y películas. El diputado de Cs César Zafra le preguntó porqué se cambió la idea de construir un parque sobre el Tercer Depósito por hacer un campo de prácticas de golf. «Fue idea mía, lo había visto en grandes ciudades del mundo, un campo así en el centro». «¿En qué ciudades?» repreguntó Zafra. «En Tokio. Y también lo vi en algunas películas. Mátenme, pero fue idea mía».

- Lenin: María Espinosa, de Podemos, le preguntaba si Ignacio González la había defraudado. Ella reconoció que sí, cuando vio que su hermano confesaba al juez que había recibido dinero. Y afirmó: «Decía Lenin que la confianza está bien, pero el control está mejor; en eso estoy de acuerdo con él».

- Robar. Cuando Espinosa intentaba sacarla de sus casillas hablando del «saqueo de las instituciones» de su partido e instándola a que restituyeran «lo robado», Aguirre no se quedó callada: «El que haya robado, que lo devuelva».

- Tolerancia cero. En todo momento se intentó que la expresidenta hiciera alguna referencia negativa sobre Cristina Cifuentes, algo que Aguirre evitó. Cuando se le planteó que la actual jefa del Ejecutivo se desmarcaba de anteriores gobiernos y aseguraba que en el suyo había tolerancia cero con la corrupción, Aguirre puntualizó: «Yo no sé qué se hace ahora, lo desconozco. Yo, en el momento en que tuve indicios de corrupción, cesé al consejero y a cuatro alcaldes. De un viernes a un lunes, mucho antes de que les imputaran, les cesé. No sé si eso es lo que hace la señora Cifuentes».

- Responsabilidad. Aguirre ha hecho bandera de su dimisión por la responsabilidad in vigilando: «Mi responsabilidad política la he asumido dimitiendo de todos mis cargos. En los últimos 40 años, dimisiones como la mía sólo ha habido una, la del exministro del Interior Antonio Asunción, por haberse escapado Roldán».

- Vallecas. La diputada Espinosa recriminó que se construyera un campo de golf en lugar de un parque; Aguirre le aclaró que no era más que un campo de pruebas, que no necesitaba ni tanta extensión ni tanto riego. La diputada alegó que ella no entendía nada de golf; «en Vallecas no sabemos de esto», y la expresidenta Aguirre respondió: «Pues la próxima la pondremos en Vallecas».

- Ruiz-Gallardón. A la expresidenta le preguntaron si creía que el alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón se opuso a este proyecto y le negó la licencia municipal por despecho. «Si me pegunta si Ruiz-Gallardón lo hizo para fastidiarme, creo que no».

- Macho seguro. Fue una pregunta recurrente a Aguirre cómo no se había dado cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor; cuando se la hizo la diputada socialista Encarnación Moya, la respuesta de Aguirre fue de todo menos tópica: «Como esposa de ganadero, voy a responderle con un dicho popular, un poco grosero pero espero que me perdonen: como se suele decir, «a cojón visto, macho seguro».