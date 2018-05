Los coches y motos sin la etiqueta de la DGT no podrán circular en Madrid con alta contaminación El Ayuntamiento de la capital ha presentado el borrador del nuevo protocolo para episodios de polución, más restrictivo y con mayor radio de acción en la ciudad. Entrará en vigor después del verano

Los coches y motos más antiguos del parque móvil, los que no cuentan con la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Trafico (DGT), no podrán circular en Madrid en días de alta contaminación. Así consta en el borrador del nuevo protocolo contra la polución, más restrictivo y con mayor radio de acción que su predecesor, expuesto por el Ayuntamiento este jueves. El articulado, que previsiblemente estará vigente después de verano, cuenta entre sus novedades la inclusión de las motos, una rebaja de los niveles máximos de dióxido de nitrógeno (NO2), un nuevo escenario y la eliminación de las restricciones según la matrícula.

Él área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Inés Sabanés, pretende que las limitaciones a la circulación en jornadas de alta contaminación sean más efectivas, especialmente en los distritos periféricos, habida cuenta de que el protocolo anterior apenas mermó las emisiones en la capital. «Queremos tener un mayor nivel garantizado de reducción de polución y poder actuar para evitar los mayores índices contaminantes», ha declarado la delegada, Una vez se apruebe en Junta de Gobierno, se someterá a información pública.

Sabanés, que ha señalado que esta normativa refleja un «mayor compromiso» del Consistorio frente a la polución, ha dado tras la reunión con la Comisión de Calidad del Aire las líneas maestras del proyecto, especialmente sobre la decisión de incluir a las motos, algo que han rechazado el resto de grupos municipales. «Las anteriores a 2003, las que tienen más de 15 años, son tan contaminantes como muchos vehículos de gasolina y emiten muchos mas hidrocarburos», ha justificado la concejal de Ahora Madrid.

El nuevo protocolo introduce cambios sustanciales, tanto en los máximos de NO2 permitidos como en los niveles de restricciones, que pasan de cuatro a cinco escenarios. Así, si hasta ahora bastaba con que dos estaciones de la misma zona superasen los 180 microgramos NO2 durante dos horas consecutivas, ahora es suficiente con que tres estaciones de cualquier zona superen los 180 (nivel preaviso) o los 200 (aviso) microgramos de NO2 durante tres horas. Además, el escenario 3 se activará cuando se encadenen tres días de preaviso. Con esta modificación, se prevé que los días de prohibiciones al tráfico aumenten notablemente.

Los grandes cambios, no obstante, tienen que ver con las nuevas restricciones en los diferentes estadios. Si bien el escenario 1, que limita la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y los accesos a la ciudad, sigue igual, en los siguientes es completamente distinto. En el escenario 2 se mantiene el límite de velocidad del anterior, pero se prohíbe aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a todos los coches salvo los catalogados como CERO y ECO. Además, no circularán en el interior de la M-30 ni los coches ni las motos sin el distintivo de la DGT. Esto, apuntan fuentes municipales, reducirá hasta un 13 por ciento los desplazamientos en el centro de la ciudad.

Estos extremos, no obstante, ya estaban previstos en el protocolo anterior, con el matiz de que antes era con vistas al año 2025 y ahora se aplicará casi de forma inmediata. Los coches sin estos distintivos son los más antiguos del parque móvil; los diesel anteriores al año 2006 y los de motor de gasolina previos al 2000. En segundo término, quedan fuera las motocicletas anteriores al 2003.

Así, son los escenarios 3 y 4 los que trastocarán sobremanera las normas que, en mayor o menor medida, ya habían interiorizado los madrileños. En el escenario 3 se elimina la restricción en función de su matrícula y se aplica el filtro de las etiquetas medioambientales. Ahora, la prohibición de circular sin la etiqueta ambiental será en toda la ciudad y se activará después de tres días en nivel de Preaviso (180 microgramos de NO2. Este escenario, que ahora será más habitual, solo se ha aplicado una vez, durante la Navidad de 2016.

El escenario 4, inédito, incluye la prohibición de circular a los vehículos con la etiqueta B de la DGT en la almendra central, que son aquellos de motor gasolina anteriores a 2006 y lo diésel previos a 2014. Según consta en este borrador, se llegará cuando se alcancen cuatro días en nivel de Aviso y reducirá las emisiones hasta un33 por ciento. Como ya ocurría anteriormente, los escenarios más elevados mantienen las restricciones de los inferiores, siempre con la recomendación de utilizar el transporte público.

El último escenario, el 5, marca las medidas de alerta marcadas por la Unión Europeay supone la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta ya los que lleven el distintivo B y C. Este escenario nunca se ha aplicado y ahorraría las emisiones de NO2 casi un 70 por ciento.

Como el anterior protocolo, el nuevo establece también una serie de excepciones para todos los supuestos. En el caso de los aparcamientos en el SER, podrán seguir estacionando en zona verde los residentes con autorización para ello, así como los vehículos CERO y ECO, los comerciales e industriales, autotaxis y de alquiler de servicio público con conductor (VTC).

Respecto a las restricciones circulatorias, no se les aplicarán a bicicletas, ciclomotores, profesionales cuyo horario laboral esté fuera de la cobertura del transporte público, limpieza y gestión del arbolado y comerciales e industriales iguales o inferiores a 3.500 kg anteriores a diciembre de 2019 y superiores al mismo peso hasta diciembre de 2022 ni a las grúas y vehículos de auxilio y taller. También de transporte funerario o de detenidos y blindados que estén debidamente acreditados. En ninguno de los casos afecta a los vehículos que transporten personas con movilidad reducida, de servicios esenciales, ambulancias y cuerpos de seguridad.