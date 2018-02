Los coches abandonados en el aeropuerto de Barajas: historias que se quedaron en tierra

La mujer de Salamanca que sufrió un «doble» robo

Curioso es el caso de una mujer que denunció el robo de su coche en Salamanca y no volvió a saber nada del mismo hasta que pasaron cinco meses. Cuando la Policía informó a la propietaria de su paradero, ésta no pudo ocultar su estupefacción. La factura era tan abultada que no tuvo otro remedio que darlo de baja. Desde entonces, el automóvil permanece inmóvil a la espera de que una grúa entre y lo retire. A tenor de los hechos, no parece fácil que eso suceda.