Ciudadanos pide a Cifuentes que regule ya los pisos turísticos

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha pedido a la presidenta Cristina Cifuentes que regule ya los apartamentos turísticos, antes de que se produzca un problema de masificación que ahora aún no existe. Este, reconoció, es una cuestión que aún no se da, pero «sí es cierto que para evitar situaciones donde sí pueda haber un problema, nosotros ya en la Comunidad pedimos al Gobierno que empezara a elaborar un plan para el turismo».

El plan, de hecho, fue elaborado por el Gobierno regional, pero «no lo ha puesto en marcha del todo». Por eso, pide adelantarse a cualquier circunstancia negativa y regular ya de forma específica lo relativo a los apartamentos turísticos.

Zafra insistió en que el turismo «es una gran industria para este país», porque proporciona puestos de trabajo y además «produce muchísimo dinero y da muchísimas oportunidades a todos los españoles». Por eso, cree que en el país se recibe muy bien a los turistas, aunque reconoció que en algunos puntos concretos de la geografía, como es el caso de Barcelona, «es verdad que hay una masificación, pero hay que tratarla desde un punto de vista responsable» porque la llegada de turistas, recordó, «da de comer a mucha gente».

Por eso, reiteró que «es algo muy grave que en un país como España se de esa imagen de que no nos gustan los turistas, de que no queremos que estén aquí», algo que desde su punto de vista no es cierto. Desde su formación defienden estar siempre «al lado de aquellas personas que quieran venir a nuestro país a disfrutarlo, aunque hay que dar alguna solución para evitar que haya problemas», aseguró.