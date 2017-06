Cifuentes, tras la imputaciÃ³n de Mayer y SÃ¡nchez Mato: Â«Ya estÃ¡n tardando en dimitirÂ»

La presidenta regional Cristina Cifuentes ha exigido la dimisión de Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato tras ser imputados por un juez. Cifuentes ha aludido al código ético de la formación morada y pude que se aplique porque «no puede haber doble vara de medir». Si no se van voluntariamente -«y ya están tardando», ha dicho-, solicita que intervenga la alcaldesa Carmena y les cese.

Según ha señalado la jefa del Ejecutivo regional, el código ético de Podemos es muy claro en este punto, y plantea la dimisión inmediata en el caso de ser investigado por delitos relacionados con la corrupción. «Si no lo hacen, si estos dos concejales no se van, se demostrará que su código ético no sirve, es un compromiso vacío».

Recuerda además que la alcaldesa Manuela Carmena ha señalado textualmente en alguna ocasión que «un político imputado tiene que dimitir; son palabras de ella», ha insistido Cifuentes.

Por eso exige al gobierno local que tome decisiones en este sentido y en coherencia con su discurso de exigencia a otras formaciones políticas. «Tienen una ocasión excelente de demostrar que tienen un compromiso auténtico contra la corrupción».