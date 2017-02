Cifuentes reúne a la gestora el martes y se espera que presente su candidatura al PP-M

El martes, justo un año después de que dimitiera como presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, actual presidenta de la gestora que dirige el partido desde entonces, ha citado a los responsables políticos de los populares madrileños. Se espera que ese sea el acto en que ella deje el puesto y presente su candidatura a presidir el PP-M.

Los miembros de la gestora están citados a las once de la mañana. Aunque Cifuentes aún no ha anunciado públicamente su decisión de presentar su candidatura -este mismo sábado insistía en que «aún no he tomado la decisión» y que reflexionaría sobre ello la noche del domingo, una vez finalizado el Congreso Nacional-, todos en el partido dan por hecho que será candidata.

Desde su situación en la gestora, ha realizado desde el principio una intensa tarea de visita a los responsables del PP en municipios y distritos, un trabajo que se ha intensificado en los últimos tres meses. En muchos de estos eventos ha recibido el apoyo de los militantes y los responsables políticos del PP, que la han invitado a presentar su candidatura.

Único rival

No obstante, también ha tenido detractores, entre ellos el hasta ahora único rival que se conoce: Luis Asúa, presidente del PP de Chamberí, que ha manifestado su intención de presentarse en competencia con Cifuentes para poner en valor el «programa de centro-derecha», frente al de centro-izquierda que, a su juicio, inspira a la presidenta regional.

Otro motivo de críticas ha sido la fecha elegida para el congreso en Madrid: los días 17, 18 y 19 de marzo próximos. El hecho de que coincida con el «puente» de San José ha sido considerado por algunos dirigentes populares, como Íñigo Henríquez de Luna, como un elemento que puede desincentivar la participación de muchos afiliados.

Desde su llegada a la Presidencia de la gestora Cifuentes aseguró que quería convocar el Congreso regional cuanto antes, para acabar con la situación transitoria. Sin embargo, la falta de Gobierno en la Nación con repetición de elecciones retrasó el Congreso Nacional del PP y como consecuencia, los regionales. En el momento en que se propusieron fechas para estos últimos por parte de la dirección nacional del partido, la gestora de Madrid se decantó por la primera de las posibles fechas planteadas.