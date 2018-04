Cifuentes regatea el órdago de Cs y deja en el aire la comisión del «mástergate» Ciudadanos da un ultimátum de 48 horas al PP: acepta la investigación o la presidenta de debe dimitir

Marta R. Domingo

MADRID Actualizado: 08/04/2018 01:21h

Obligados por las circunstancias, Ciudadanosdio ayer a las 12 del mediodía un ultimátum a Cristina Cifuentes. El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, advirtió al PP de que tenía «48 horas para apoyar la comisión de investigación» sobre el «mástergate» o, de lo contrario, pedirían la dimisión de la presidenta de la Comunidad.

Con esta maniobra, Ignacio Aguado quería descargar en los populares la presión a la que PSOE y Podemos le estaban sometiendo desde el pasado miércoles para que la formación naranja se sumase a la moción de censura propuesta por los socialistas para derrocar al PP del Gobierno autonómico.

Sin embargo, apenas dos horas después, Cifuentes regateaba el órdago lanzado por Cs al poner el condicionante de que apoyarían la creación de la comisión, «si es conforme al reglamento en su objeto y normas». El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno autonómico, Ángel Garrido, devolvió el golpe desde la convención del PP en Sevilla al poner el pretexto de que todo dependerá de los «matices» sobre cómo se plantee el objeto de la comisión: deberán argumentar que sea de interés público y que entre en las competencias de la Comunidad, informa Itziar Reyero.

Presidente «interino»

Rubricar la creación de la comisión parlamentaria significa, según subrayó Aguado, «aceptar todas las comparecencias que Ciudadanos proponga para la misma, que pasan por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el supuesto director del máster, el tutor del máster, las tres profesoras que supuestamente examinaron a la presidenta en el trabajo final y, por supuesto, la propia Cifuentes».

Durante estos quince días de incógnitas y acusaciones en torno al supuesto fraude del postgrado de la presidenta de la Comunidad, Aguado ha apelado a la «prudencia» para evitar sumarse a la moción de censura propuesta por el PSOE. Su «prioridad» era organizar una comisión de investigación «urgente» que resolviera todas las dudas en pocas semanas.

Ciudadanos mide con detalle cada paso que da en esta crisis de credibilidad de Cifuentes. Por eso, ayer, de nuevo, Aguado evitó pronunciarse sobre su posible apoyo la moción de censura; pero de sus palabras se deduce que esta opción está descartada, puesto que, aunque dimitiese Cifuentes, seguirían sustentando al PP en el Gobierno autonómico.

Si el PP no claudica y se niega a emprender esa investigación en la Asamblea, «estará demostrando que lo que quiere es sepultar el asunto y proteger a Cifuentes, a pesar de que se esté poniendo en jaque el prestigio de la universidad de Madrid, que parece que no les importa», incidió Aguado, que recalcó que se trata de un delito tipificado en el Código Penal que acarrea penas de cárcel, tanto para los miembros de la URJC como para la presidenta, «como principal beneficiaria».

En el caso de que el PP no registre sus 48 firmas para apoyar la comisión antes de mañana a las 12 horas, Cs pedirá la destitución de Cifuentes. No obstante, el PP seguirá gobernando en la Comunidad, ya que, como reconoció Aguado, continuarán «apoyando a la lista más votada» y, por tanto, serán los populares los que «tendrán que buscar entre sus filas a un presidente interino» hasta que se convoquen las elecciones autonómicas de 2019.

Mayoría necesaria

El PSOE, que ya cuenta con el respaldo de los diputados de Podemos de cara a la moción de censura, también necesita los votos de Ciudadanos para sumar mayoría en la cámara regional y así poder nombrar a su portavoz, Ángel Gabilondo, como presidente de la Comunidad, en sustitución de Cifuentes. Por eso, ayer su secretario general, Pedro Sánchez, centró sus críticas en el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera: «Cifuentes no tendrá el máster, pero Rivera se está doctorando en cinismo al no apoyar la moción del PSOE». A juicio de Gabilondo, ha habido «una sensación de impunidad y de privilegio» con la polémica del máster de Cifuentes que lleva a poner en las instituciones «al servicio de sus intereses particulares, y eso es lo que no puede ser».

También arremetió contra la decisión del partido de Rivera el secretario de Análisis Estratégico de Podemos y previsible aspirante a presidir la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, exigió a Ciudadanos que no sea «cómplice de la burla» de Cifuentes a «todos los madrileños» y que ayude a sacarla de la presidencia regional. Aprovechó la cumbre de Podemos que se celebra en la Universidad Complutense para emplazar a Ciudadanos a apoyar una moción de censura contra Cifuentes, quien, sostuvo, «ya ha demostrado que no tiene palabra».