Cifuentes propone un pacto para la regeneración democrática y la transparencia a todos los partidos La presidenta regional ha eludido su responsabilidad en el envío de las actas del Canal: «Fue un error administrativo, no político»

Ignacio S. Calleja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha propuesto esta mañana un pacto regional para la regeneración democrática y contra la corrupción a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea. El objetivo, ha explicado, es «acabar con la doble moraly los diferentes criterios éticos que se aplican a unos mismos hechos», en alusión a la supuesta persecución contra el PP y la laxitud para condenar otros casos.

Cifuentes, que ha comparecido en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha anunciado que este pacto por la Regeneración Democrática y la Transparencia será aplicable a cargos institucionales y orgánicos de todos los partidos políticos y articulará los principios de conducta y las causas de incompatibilidad. «Queremos articular una propuesta definitiva con todas las fuerzas políticas y vinculante para todas ellas, que sea fruto del consenso», ha dicho.

Este pacto, según la presidenta regional, podría servir como ejemplo para la política a escala nacional y se apoyará en varios ejes. Por un lado, los dos proyectos de ley de Regeneración Democrática aprobados por por el Ejecutivo regional, paralizados desde hace dos años, y, por otro, elaborar un código ético para todos los partidos. «Las funciones principales serían regular aspectos como las causas de renuncia voluntaria o la obligación de presentar las declaraciones de adhesión a las normas establecidas», ha detallado.

Cifuentes ha puesto como ejemplo de esa «doble moral» las imputaciones de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en el Ayuntamiento de la capital por el caso del Open de tenis y de los cuatro ediles de Podemos en Alcalá de Henares por adjudicar, presuntamente, subvenciones a aociaciones afines. «Nadie pide su dimisión», ha reiterado.

Actas del Canal

Respecto a la polémica sobre las actas que no se facilitaron a la comisión de investigación sobre la corrupción, a pesar de que tenía la autorización del juez, Cristina Cifuentes ha repetido la explicación dada este fin de semana y ha eludido cualquier responsabilidad por su parte: «Me enteré el viernes y fue un error administrativo, no político». Como ha informado ABC, el responsable de no notificar el permiso del juzgado para entregar la documentación ha sido cesado.

En segundo término, sobre la comisión sobre la corrupción, la también presidenta del PP de Madrid ha asegurado que su partido no volverá a esta. «Se ha hecho un uso partidista de las instituciones para atacar al PP, solo busca llegar a las elecciones hablando de corrupción», ha justificado Cifuentes.