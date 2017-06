Cifuentes: «La UCO está equivocada al involucrarme»

La presidenta Cifuentes ha comparecido esta mañana ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el informe de la UCO en el que se la cita en relación con la adjudicación de la cafetería de la Asamblea. En un acto que ha durado algo más de hora y media, y que ha sido muy tenso en las contestaciones a Ciudadanos y Podemos, la jefa del Ejecutivo ha concluido señalando que «no valoré» en ningún momento el criterio de los técnicos sobre la adjudicación: «Valoró el técnico; y no me dediqué a asentir». Y ha afirmado: «La UCO está equivocada en involucrarme a mí».

Cifuentes ha estado claramente a la defensiva con el diputado de Ciudadanos César Zafra, y aún más con el de Podemos, Ramón Espinar. También ha respondido a la diputada socialista Encarnación Moya, aunque el tono y la tensión en el ambiente ha bajado visiblemente, para relajarse finalmente cuando ha respondido a las preguntas del diputado Alfonso Serrano, del PP.

Cifuentes indica que pudo ser elegida para el comité de expertos porque «yo comía todos los días en la Asamblea»

Zafra ha insistido en saber porqué había sido elegida miembro del comité de expertos que, a lo que Cifuentes ha respondido que podiá haber sido por su condición de usuaria de la cafetería: «Yo comía todos los días en la Asamblea».

Ante su insistencia en saber quién pidió que se modificaran los pliegos, la presidenta se ha defendido señalando que Ciudadanos estaba molesto porque «no ha habido un solo caso de corrupción en mi gobierno» en el que ha insistido en recordar que lleva «23 años», pese a las protestas del diputado de la formación naranja que le recordaba sus 30 años en política.

Cifuentes ha insistido en varios momentos de su comparecencia en que la intención era «lincharme políticamente». Igual ha hecho en sus respuestas al diputado de Podemos Ramón Espinar -al que el popular Alfonso Serrano le ha saludado tras su «ausencia» de la comisión, a la que pertenece, y a la que no acude, ha recordado «desde hace un año»-.

Duplicidad

Espinar ha insistido en argumentar que quien propuso el contrato fue la Mesa de la Asamblea, en la que tomaba parte Cifuentes, al tiempo en que lo hacía en el comité de expertos, lo que según la normativa -ha recordado- es ilegal y supone que «la presidenta incurrió en duplicidad», ha denunciado Espinar.

Cifuentes le ha respondido recordando que llevaba puesta la insignia de la Guardia Civil porque es un cuerpo del que es madrina y que siempre ha respetado. Lo que no le impide, recuerda la jefa del Ejecutivo autonómico, que pueda discrepar «de las afirmaciones de un informe» porque, ha recordado, «no es infalible». Y más adelante dijo: «Un informe policial no es palabra de Dios».

Cifuentes «se parecía más a Cercei Lanister que a la Khalessi», asegura Espinar

Espinar ha hecho referencia a la serie «Juego de tronos», señalando que Cifuentes «se parecía más a Cercei Lanister que a la Khalessi» y ha insistido en recordar los donativos que hizo el concesionario de la cafetería,, a la fundación popular Fundescam, añadiendo además que en este organismo tomó parte Cifuentes, al igual que luego lo tuvo en los órganos que adjudicaron a Fernández el contrato de la cafetería. «No quiero que la presidenta de la Comunidad esté enredada en estos asuntos».

Cifuentes ha criticado a Espinar que le cortara en sus respuestas: «Quiere usted que se me vaya el hilo, pero no lo va a conseguir: esta película que han montado falla en las fechas», ha señalado, para indicar a continuación que ella salió de Fundescam años antes de que se adjudicara el contrato de la cafetería a Arturo Fernández. En resumen, le ha indicado a Espinar: «No he tenido que ver nunca en mi vida con algún acto ilegal».

La presidenta Cifuentes, sentada en la comisión de investigación de la corrupción - DE SAN BERNARDO

Encarnación Moya, diputada socialista, ha recordado a Cifuentes que «ni esto se la Inquisición ni somos Torquemada; no queremos acusarla de nada ni lincharla, sólo saber si tiene usted alguna responsabilidad política en relación con lo que dice el informe de la UCO». Moya ha profundizado en el origen de la petición de los pliegos de condiciones. Cifuentes ha pedido que se pregunte a quien los redactó, como había propuesto el PP en las once comparecencias que pidieron para esta misma comisión, y que fueron rechazadas para esta sesión por Podemos y Ciudadanos porque, en opinión de la líder popular, «se ha querido hacer un juicio paralelo».

Cifuentes ha insistido en que «no he realizado ninguna valoración ni participé ni hice observación sobre los informes de los técnicos; me pareció que yo no tenía que cuestionarla». A Alfonso Serrano, diputado popular, le ha aclarado que no hubo ningún recurso contra los pliegos de condiciones ni contra la adjudicación del concurso. La presidenta autonómica ha aprovechado sus preguntas para hacer un alegato de su inocencia y para insistir en que «aquí no se quiere la verdad sino un relato de ficción que me mezcle con un caso de corrupción». y en quién los