Cifuentes: «No pienso dimitir, es una buena noticia que el asunto del máster esté en manos de la Fiscalía» La presidenta de la Comunidad subraya que se siente respaldada por la cúpula de su partido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado hoy una buena noticia la apertura de una investigación sobre su máster por parte de la Fiscalía para llegar hasta el final y desvelar la verdad sobre lo sucedido. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Cifuentes ha asegurado que en absoluto piensa dimitir por estos hechos y ha insistido en que se siente apoyada por el Partido Popular.

Cifuentes ha expresado su deseo de que la Fiscalía llegue «hasta el final» y si ha habido «errores, irregularidades o lo que sea, que lo determine quien lo tenga que determinar». Ha reconocido que «indudablemente» está afectada porque se está cuestionando algo que le afecta a ella «de manera muy directa» y ha asegurado que es la primera interesada en que este asunto se clarifique y se sepa efectivamente lo que ha ocurrido.

La presidenta regional ha expresado su confianza «absoluta» en la justicia para aclarar lo ocurrido. Cifuentes ha reiterado que se siente apoyada por el PP y que «siempre» se ha sentido así y no tiene «ninguna duda» sobre su partido. Preguntada sobre si conocía o no a la presidenta del tribunal calificador del trabajo de fin de máster, la presidenta autonómica ha defendido que no corresponde a ningún alumno determinar qué personas conforman un tribunal y que es algo que tendrá que esclarecer la investigación.

La dirigente «popular» ha añadido que desconoce «por completo quiénes son las personas que formaban parte de ese tribunal». Sobre el acta que contiene firmas supuestamente falsificadas, Cifuentes ha reiterado que el Gobierno regional trasladó a los medios el documento que le remitió la Universidad Rey Juan Carlos «donde aparecía el nombre de esa persona y la firma, supuestamente, de esa persona».

«Confío en que toda esta investigación llegue hasta el final, desvele la verdad y se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir por parte de todo el mundo», ha zanjado la presidenta rodeada de numerosos periodistas.