Cifuentes ficha a Lacalle para «vender» Madrid en la City

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes no iba de farol cuando hace unos meses anunció su intención de convertir a Madrid en la nueva «City» europea, después de que el Reino Unido votara a favor del «Brexit». La primera medida –casi anecdótica– fue la puesta en circulación de dos autobuses ingleses que durante días estuvieron recorriendo el centro de Londres con el siguiente mensaje: «Pase lo que pase, Madrid estará ahí para ti». La segunda ya va más en serio. Esta es la creación de la figura de un «comisario» encargado de convencer a empresas afincadas en el Reino Unido para que trasladen su sede a Madrid. Tras varios meses de selección, el Ejecutivo regional ha decidido que Daniel Lacalle sea la persona encargada de ejecutar esta misión.

La Comunidad quiere transformar el riesgo que implica la salida del Reino Unido de la Unión Europea en una oportunidad para generar empleo y riqueza en España y Madrid. Para ello, ha fijado con la Cámara de Comercio, la patronal y los sindicatos, una serie de líneas maestras para llevar a buen puerto el proyecto. El plan consiste en la captación de cinco tipos de negocios extranjeros, que podrían plantearse abandonar el Reino Unido tras haber votado a favor de salir de la UE. Estos negocios serían organismos europeos con sede en Londres, bancos y fondos de inversión no europeos con sede operativa para la UE en el Reino Unido, multinacionales no europeas con sede operativa para la UE en el Reino Unido, «start-ups» no británicas ubicadas allí, así como otro tipo de talento no británico afincado también en el Reino Unido.

Lacalle, el economista que escogido por Cifuentes para «vender» Madrid en Londres - R. SOLSONA

Daniel Lacalle será el encargado de liderar este proyecto desde Londres. Este prestigioso economista, que ya quiso incorporar Esperanza Aguirre a sus listas cuando se presentó como candidata al Ayuntamiento de Madrid, lleva varios años viviendo en Londres. Ha trabajado como gestor de inversiones en importantes empresas, además de ser profesor de Economía. Su función esta muy clara, según queda recogida en el plan elaborada entre la Comunidad y la Cámara, al que ha tenido acceso ABC: «Servicio de asesoramiento y representación de la Comunidad de Madrid y servicio de 'lead generation' en Reino Unido para presentar la candidatura de la Comunidad de Madrid como destino de inversiones extranjeras y asumir negociaciones con posibles inversores (de alta dirección) con el objeto de trasladar sus empresas desde Reino Unido a la Comunidad de Madrid en el marco del Brexit».

El Gobierno Regional aprobó el pasado 9 de agosto un convenio con la Cámara de Comercio para la financiación de la oficina Invest Madrid, que fomenta la atracción de inversión extranjera, con una inversión de 950.000 euros entre 2016 y 2017. Invest Madrid liderará las acciones dirigidas a la atracción de las empresas y organismos descritos.

Plan de ruta

Una de los primeras actuaciones consiste en configurar la oficina Invest in Madrid como puerta de entrada que centralice la atención y la captación de inversiones en la región. Una actividad que ya ha empezado a desarrollar. En este sentido, se va a poner en marcha una nueva página web en inglés y en español con toda la información necesaria, las ventajas y los incentivos que ofrece la Comunidad de Madrid como lugar donde invertir. Tambien va a elaborar un paquete de bienvenida con asesoramiento fiscal jurídico, ayuda a la localización, trámites personales como la obtención de permisos de residencia y trabajo, con el objetivo de atraer talento simplificando los trámites burocráticos.

Asimismo, Invest in Madrid ha encargado a una consultora, elegida en un concurso por la Cámara de Comercio, un estudio sobre el posicionamiento económico de la región. El estudio analiza las variables que valoran las empresas y organismos para su localización, así como el lugar que ocupa la Comunidad de Madrid con respecto a las mismas, en relación con las capitales europeas con las que compite, e incluirá la relación de empresas y entidades a atraer, y una definición de un plan de acción.

El nombramiento de Daniel Lacalle como comisario de esta oficina es su primera gran acción. El economista tendrá que representar, con carácter exclusivo, a la Comunidad de Madrid a la hora de presentar la candidatura de Madrid y asumir las primeras fases de las negociaciones con posibles inversores.

Aportación al PIB e inversión financiera

En el Reino Unido la aportación al PIB nacional del sector de servicios financieros y de los servicios asociados (seguros y asesoramiento jurídico) es del 14,5%. Sólo en Londres están establecidas 2.500 empresas, más de 5.000 fondos especializados, incluidos las mayores empresas de capital riesgo y más de 2.000 empresas inmobiliarias. De llevarse a cabo el «Brexit», el acceso al mercado único y la movilidad de aproximadamente 300.000 personas se verá resentida, así como la libre circulación de un capital de 395.000 millones de dólares que gestionan anualmente los fondos internacionales.

El plan es ambicioso ya que se trata de unos 50.000 millones de dólares de inversión financiera directa y entre 200.000 y 300.000 empleos, según las estimaciones más conservadoras. Madrid aspira a atraer entidades europeas que deciden las reglas del juego para la UE y que supervisan su cumplimiento, así como nuevas multinacionales, tractoras de la economía, que ofrecerán puestos de trabajo, generarán conocimiento y exportarán, desde nuestra región, al resto del mundo. También podrían venir «start-ups» que podrían vitalizar nuestro tejido productivo, aportando innovación aplicada a la industria y, en definitiva, incrementando la competitividad regional.