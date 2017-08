Cifuentes espera que «desaparezcan» los urinarios de Carmena

A la presidenta Cifuentes no le gustan los urinarios que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid en algunas zonas de la capital como las inmediaciones de Conde Duque o el Reina Sofia. Cree que son «esperpénticos» y que es necesaria cierta intimidad en estos actos fisiológicos «por quien lo hace y por el resto de las personas».

Estos urinarios desataron la polémica por ser abiertos, lo que supone «hacer las necesidades fisiológicas en medio de la calle», recuerda Cifuentes. Además, resultan «excluyentes» porque sólo pueden utilizarlos los hombres. «No sirven ni para mujeres ni para niños ni para personas con discapacidades», recuerda la presidenta regional.

Por este motivo, afirma, «me gustaría que desaparecieran». Cree que no van a ser muy utilizados y sugiere: «Los experimentos es preferible no hacerlos». Pide al Ayuntamiento que este tipo de instalaciones se pongan «en lugares adecuados, y no sean excluyentes ni al aire libre».