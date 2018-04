Cifuentes acusa a Cs de querer «derribar un gobierno elgitimamente establecido» Bronca monumental de la presidenta con Ciudadanos y Podemos a cuenta del máster en el que los rectores denuncian «graves irregularidades»

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 12/04/2018 10:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Bronca monumental al inicio del pleno en la Asamblea de Madrid, a cuenta una vez más del máster de la presidenta regional. Tras reconocer ayer los rectores «graves irregularidades» en el máster de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad ha respondido hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid a preguntas relacionadas con la polémica de su posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos. A la espera de hablar con Mariano Rajoy, la líder regional debe dar cuenta al resto de partidos en la sesión de control.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha cargado a fondo contra la presidenta, preguntándola hasta cuándo iba a continuar «hundiendo el prestigio de la universidad pública» y exigiéndola que «dimita hoy, mejor que mañana».

Cifuentes no se ha quedado atrás en su respuesta: en un tono muy agrio, se ha quejado de que Aguado, su socio de investidura, viniera a «hablar de su película» y le ha criticado que no haya «aceptado esa comisión de investigación que proponían y que el PP quiso ampliar con la comparecencia de personas que realmente podían aclaarar hasta el final, con rigor, lo ocurrido».

La presidenta ha insistido en que todo se debe a «una operación de acoso y derribo» contra ella, y ha acusado a Ciudadanos de contribuir a «derribar un gobierno legitimamente establecido».

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, también ha aprovechado su turno de preguntas a la presidenta para denunciar que «le regalaron un máster» y para denunciar la «apoteosis de mentiras» que a su juicio ha mantenido Cifuentes y el resto de su grupo.

Cifuentes ha vuelto a recriminarle a la líder de la formación morada su actitud, insistiendo en que «no he cometido ninguna ilegalidad y no me he llevado ni un euro de dinero público», y recordándole la «beca black» de quien posiblemente sea el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad madrileña en las próximas elecciones, Íñigo Errejón.

El único portavoz parlamentario de oposición que no ha dirigido preguntas sobre el máster a Cifuentes ha sido el socialista Ángel Gabilondo, que ha elegido para su turno de intervención otro asunto, el de la Sanidad pública.