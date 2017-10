«¡Chaval, así vas a acabar muy mal!», la amenaza de una edil de Carmena a un vocal de Ciudadanos El representante de Cs dice que la edil trató de amedrentarle a solas «en los pasillos»

El último Pleno de Tetuán acabó con una disputa en los pasillos de la Junta entre las tres autoridades del distrito y uno de los vocales vecinos de Ciudadanos. El tono que emplearon los integrantes de Ahora Madrid contra este último, según su versión, van a culminar con la petición de reprobación a la concejal presidenta, Montserrat Galcerán (Ahora Madrid), en el próximo Pleno de la Junta.

El 17 de octubre, Antonio Crespo, representante de los vecinos del barrio por parte de Cs, sacó a relucir en la cita plenaria que la edil había dejado de otorgar ayudas a asociaciones que realizaban una importante labor social y que tenían muchos años de experiencia a sus espaldas. Se refería a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, con sede en Tetuán y con 2.700 socias adscritas. «Se ve que no le gustó el asunto y cuando terminó el Pleno el coordinador del distrito, Carlos Serrano, me llamó al despacho y me dijo que mi discurso era demagogo y que me había equivocado. Él no utilizó un tono desagradable, pero al salir me estaban esperando Galcerán y su asesor, Gonzalo López. Ella me lanzó de forma agresiva: «¿Pero tú qué te crees, chaval? Así vas a acabar muy mal», relata Crespo.

El representante de Cs dice que se sintió amenazado: «Que te cojan las tres autoridades de Tetuán donde no hay nadie y que la concejal te diga eso, pues es para ello». Cuenta este hombre que Galcerán le increpó afirmando que había que poner «líneas rojas» sobre los temas que se podían llevar al Pleno. «Funcionan como una mafia», añade.

Una actitud «inapropiada»

Sofía Miranda es la concejal electa de Ciudadanos portavoz en el distrito. «Creemos que la actitud de Galcerán en estos dos años ha sido inapropiada como responsable política. Este hecho ha colmado el vaso, increpar al vocal vecino diciendo cómo tenía que hacer su trabajo y censurando los temas. Cualquier política que se diga democrática ha de respetar las críticas y las cosas que hace la oposición, ya que es su trabajo. Han cruzado las líneas del trabajo de la oposición y la del respeto hacia las personas.Tetuán no se merece una edil con esta actitud y no está haciendo nada por el distrito más que implementar ideología», considera.

Desde Ahora Madrid reconocen que no gustó la actitud de Crespo en el Pleno y que se lo recriminaron a solas. «Hubo una pregunta muy desagradable en el Pleno sobre las subvenciones a las asociaciones y Carlos le pidió que fuera a su despacho para explicarle amablemente cómo era el sistema, las bases y cómo se dieron. Se cruzaron las líneas rojas porque en el proceso hay representantes de todos los partidos y no todo vale», explica el asesor de la edil. Prosigue con su relato de los hechos y asegura que a la salida del despacho hablaron intercambiando pareceres después de un pleno «tenso». «Cuando bajábamos apareció Manu, asesor de Begoña Villacís, pidiendo perdón a Galcerán porque se había puesto a vociferar en la sesión», apunta. Según López éste le reconoció que le había puesto las cosas difíciles. «Manu manifestó que no había que tomarlo todo en serio, que era un teatro de la política», narra la mano derecha de la concejal lamentando, a su juicio, «el uso» por parte de Cs de este episodio.