Cercedilla prohíbe el uso de agua potable para regar y lavar el coche ante la sequía El Ayuntamiento ha publicado un bando en el que informa de que los vecinos que incumplan esta ordenanza se enfrentan a multas de entre 750 y 1.500 euros

S. L.

@abc_madrid MADRID 31/10/2017 13:12h Actualizado: 31/10/2017 13:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Cercedilla ha restringido el uso de agua potable de la red para el riego de calles, jardines y cultivos, limpieza de fachadas y lavado de vehículos ante la sequía que «se viene prolongando desde hace meses». En el Bando con el que se han fijado estas restricciones «se informa» que el incumplimiento de las restricciones establecidas supone «la comisión de una falta grave», fijando la Ordenanza Municipal «una sanción de entre 750 hasta 1.500 euros».

Se indica además que debido a que la sequía se «viene prolongando desde hace unos meses» y «dada la escasez de agua existente en los puntos de captación» que se han visto reducidos a «un 70 por ciento de su capacidad», el Ayuntamiento establece un «conjunto de medidas extraordinarias» así como «una serie de recomendaciones a la ciudadanía» para «reducir el consumo medio».

«Se trata de concienciar a la gente. No es una medida por que haya ya problemas de abastecimiento, que no los hay, igual que no hay en toda la Comunidad de Madrid. Se trata de concienciar a la gente para que se abstenga de derrochar agua», ha resaltado el alcalde, Luis Miguel Peña, en declaraciones a Europa Press.

De este modo, ha recordado que en estas fechas aún no ha nevado en la zona, y «ha llovido poco», por lo que ha apelado a la «conciencia de ahorro de agua» y de «gastarlo en cuestiones que son necesarias» y «efectivas de primera necesidad». El alcalde ha señalado que «insiste» en que se trata de una recomendación «ahorrativa». «No sabemos cuándo va a llover. Pero en tanto en cuanto no llueva nos vemos obligados a decir a los vecinos que tengan cuidado con el consumo de agua», ha añadido.

En el Bando, se recoge el artículo 34 de la Ordenanza Fiscal y Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, en el que se indica que cuando «las circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua o dificultades de tratamiento lo aconsejen, la Entidad suministradora, podrá imponer restricciones en el suministro del servicio a los abonados». «En este caso, las Entidades suministradoras estarán obligadas a informar a los abonados lo más claramente posible de las medidas que se van a implantar, así como la fecha de inicio de las mismas, a través de bandos en los tablones habituales», añade el texto.

Finalmente, en el documento el alcalde apela al «civismo y solidaridad» de los vecinos en el uso del agua «continuando con todas las medidas necesarias encaminadas» a la utilización «más eficiente posible de la misma» reiterando consejos de ahorro como «búsqueda de fugas» y «ducha en vez de baño», entre otras cuestiones.