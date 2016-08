Celia Mayer cierra medio mes el Museo de Historia por falta de personal

El Museo de Historia de Madrid (Calle de Fuencarral, 78) permanece cerrado desde el 18 de agosto y no reabrirá hasta el 1 de septiembre, «por falta de personal», ya que el Ayuntamiento no ha renovado a tiempo el contrato de la plantilla de atención al público. Según indicaron a ABC fuentes de CC.OO., este hecho se ha producido «sin previo aviso» y sin que el Área de Cultura, que dirige Celia Mayer, haya informado de los motivos.

Desde el sindicato no entienden por qué «mientras Madrid está lleno de turistas ávidos de cultura y de visitar sus museos», el Ayuntamiento de Madrid «se permite el lujo tener cerradas dos de sus joyas: el Templo de Debod y el Museo de Historia», que en la actualidad ocupa el edificio del Real Hospicio de San Fernando. Considera que «es responsabilidad y tarea de los gestores municipales la previsión, para que esto no hubiera ocurrido». «Esta situación no puede solventarse con un cartel advirtiendo del cierre temporal del museo», subrayan.

El contrato del servicio que afectaba a los vigilantes de seguridad y a los guías finalizó el 17 de agosto. Como la nueva adjudicación no está prevista hasta noviembre, el Ayuntamiento de la capital pretende cubrir la falta de plantilla durante septiembre y octubre con un contrato menor, negociado sin necesidad de publicidad.

Esta «política de parcheo», tal y como la tildan desde CC.OO., indica una «mala» previsión por parte del equipo municipal. El sindicato también critica que Mayer haya dedicado los 344 millones de euros del remanente de tesorería en amortizar la deuda en vez de renovar al personal, que consideran «insuficiente», en el área de Cultura.

Fuentes del Consistorio confirmaron ayer a este diario el cierre del museo y comprenden la queja, ya que creen que «ningún servicio municipal ha de verse alterado por ningún motivo»; pero que en este caso el cierre temporal se debe a una serie de «circunstancias ajenas a su voluntad».

Por un lado, indican que la empresa adjudicataria rehusó prorrogar el concierto. Y, por otro, añaden que «el personal funcionario tiene turnos de trabajo muy diferentes, con lo que resulta muy difícil contar con el equipo de personas suficiente para poder asegurar la apertura de un museo de estas características, con tres plantas».

El centro está concebido como un completo recorrido a lo largo de catorce salas por la historia de Madrid desde que fue declarada capital de España por Felipe II en el siglo XVI. Se caracteriza por su variedad tipológica y temática: pinturas, esculturas, muebles, abanicos de los siglos XVIII y XIX, planos, maquetas, porcelana de las fábricas del Buen Retiro y de la Moncloa, y platería. Entre las obras más representativas, seguramente la más valiosa y célebre es la «Alegoría de la Villa de Madrid», de Francisco de Goya.

El Ayuntamiento rechaza la falta de previsión de la que le acusa el sindicato y se escuda en que el procedimiento abierto para continuar con el servicio comenzó a prepararse el 2 de noviembre de 2015. Señalan que se trata de un contrato «complejo» que abarca a todos los museos municipales y que se ha retrasado al producirse «diversos cambios normativos» durante su tramitación, «como la inclusión de las cláusulas sociales». Además, «el expediente ya está en fase de licitación», indican.

Cambios normativos

La central sindical también censura que el cierre se produzca en agosto, una época en la que Madrid recibe a miles de turistas: en julio, visitaron la capital 760.344 personas, cifra récord de la serie histórica. Sin embargo, el Consistorio sostiene que agosto, según los datos de 2015, «el segundo mes del año con menos visitantes».

No obstante, los trabajadores manifestaron que «la cultura no debería cerrar por vacaciones»: «¿Qué pensaríamos si cuando viajamos a otras ciudades y al visitar el museo de Historia de cualquiera de ellas estuviera cerrado en pleno periodo estival?».