Carmena: «El tema de mi futuro es una cortina de humo que obstaculiza todo lo demás»

—Aunque lo ha dicho muchas veces, pero como últimamente hay dudas, hay que volver a preguntarle por su futuro... En Podemos están empeñados en que se vuelva a presentar. ¿Ha cambiando su opinión?

—No. Lo que ha cambiado es mi forma de responder a estas preguntas. Ahora las considero «no preguntas», que ahora tienen una «no respuesta». No me voy a pronunciar en absoluto sobre mi futuro.

—Pero, ¿porque no lo tiene claro o porque ha cambiado de opinión?

—Porque no quiero responder. No quiero que un debate sobre mi futuro pueda condicionar el trabajo que estamos haciendo ahora. No creo que sea bueno que se hable de eso ahora, quiero que se hable de lo que hacemos ahora, de experiencias y proyectos. No quiero que todo eso tan bueno esté constantemente teñido de eso. No respondo a ese tema. Es una cortina que obstaculiza todo lo demás.

—Como desde Podemos, Pablo Iglesias, dijo recientemente que «necesita cuatro años más para terminar lo que empezó»...

—Una no respuesta.

—¿A él se lo ha dicho o no ha tenido oportunidad de hablar con él?

—Es una no respuesta.